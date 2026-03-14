Hai cháu bé đập phá cụm linh vật ngựa trị giá 400 triệu đồng ở Quảng Trị

Đời sống 14/03/2026 14:21

Sự việc được phát hiện vào chiều 11/3 khi một số linh vật xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Đến sáng 12/3, khi kiểm tra lại khu vực trưng bày, nhiều tượng ngựa đã bị phá hỏng nặng hơn, nghi có tác động của ngoại lực.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 14/3, Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã làm rõ thủ phạm đập phá linh vật ngựa “Mã đáo thành công” trưng bày tại công viên xã Lao Bảo.

Cụ thể, hai cháu bé 7 và 9 tuổi, cùng trú tại thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo) đã sử dụng cán cờ bằng sắt đập phá các linh vật ngựa, khiến nhiều tượng bị hư hại nghiêm trọng như gãy đầu, mất đuôi, gãy chân.

Chính quyền địa phương cho biết thêm, trong số hai cháu bé này, một cháu sống với ông bà nội, một cháu sống với mẹ. Các cháu ít được gia đình quản lý nên thường đi lang thang vào ban đêm.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để răn đe, giáo dục hai cháu.

Hai cháu bé đập phá cụm linh vật ngựa trị giá 400 triệu đồng ở Quảng Trị - Ảnh 1
Cụm linh vật “Mã đáo thành công” bị hai cháu bé đập phá - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, địa phương đang xem xét hai phương án xử lý đối với cụm linh vật bị hư hại: sửa chữa, tiếp tục trưng bày nếu kinh phí phù hợp; di dời để đảm bảo mỹ quan khu vực công viên.

Cụm linh vật “Mã đáo thành công” gồm 8 tượng ngựa có kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, được bố trí tại công viên xã Lao Bảo trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Cụm linh vật đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến tham quan.

Thời gian qua, nhiều người bày tỏ tiếc nuối trước sự việc linh vật ngựa bị đập phá.

Tàu hàng bị trật bánh đầu máy khi lưu thông trên đèo Hải Vân thuộc địa phận TP Đà Nẵng. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố.

Yêu cầu tiền cát-xê cho diễn viên và yêu cầu mới của Cục Phim truyền hình Trung Quốc

Chị họ cưới mẹ tặng hẳn 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

NÓNG: Thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả Baby Shark giả

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (15/3/2026), 3 con giáp vươn lên giàu sang như rồng cưỡi mây, Phát Tài rực rỡ, gánh Lộc mỏi lưng

Nam diễn viên nổi tiếng bị tố ngoại tình, tung ảnh thân mật chấn động cả cõi mạng

Đúng 16h chiều mai, Chủ Nhật 15/3/2026, 3 con giáp tình son đỏ thắm, trúng số đổi đời, vượng phát Tài Lộc, giàu sang đạt Đỉnh

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Phản ứng gây chú ý của Diệp Tuyền khi bị chê hết thời, chuyển qua đóng phim ngắn

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/3/2026, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, tiền vàng chật két, giàu sang Phú Quý, sự nghiệp lên hương

NÓNG: Thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả Baby Shark giả

Tàu hàng trật bánh do đá rơi làm gãy đường ray, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

Bàng hoàng người phụ nữ bị hàng xóm túm tóc, kéo lê ra hành lang

13 học sinh đau bụng, nôn 'nghi' ngộ độc sau khi uống trà sữa mua ở quán ngoài trường

