Hai cháu bé đập phá cụm linh vật ngựa trị giá 400 triệu đồng ở Quảng Trị

Đời sống 14/03/2026 14:21

Sự việc được phát hiện vào chiều 11/3 khi một số linh vật xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Đến sáng 12/3, khi kiểm tra lại khu vực trưng bày, nhiều tượng ngựa đã bị phá hỏng nặng hơn, nghi có tác động của ngoại lực.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 14/3, Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã làm rõ thủ phạm đập phá linh vật ngựa “Mã đáo thành công” trưng bày tại công viên xã Lao Bảo.

Cụ thể, hai cháu bé 7 và 9 tuổi, cùng trú tại thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo) đã sử dụng cán cờ bằng sắt đập phá các linh vật ngựa, khiến nhiều tượng bị hư hại nghiêm trọng như gãy đầu, mất đuôi, gãy chân.

Chính quyền địa phương cho biết thêm, trong số hai cháu bé này, một cháu sống với ông bà nội, một cháu sống với mẹ. Các cháu ít được gia đình quản lý nên thường đi lang thang vào ban đêm.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để răn đe, giáo dục hai cháu.

Hai cháu bé đập phá cụm linh vật ngựa trị giá 400 triệu đồng ở Quảng Trị - Ảnh 1
Cụm linh vật “Mã đáo thành công” bị hai cháu bé đập phá - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, địa phương đang xem xét hai phương án xử lý đối với cụm linh vật bị hư hại: sửa chữa, tiếp tục trưng bày nếu kinh phí phù hợp; di dời để đảm bảo mỹ quan khu vực công viên.

Cụm linh vật “Mã đáo thành công” gồm 8 tượng ngựa có kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, được bố trí tại công viên xã Lao Bảo trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Cụm linh vật đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến tham quan.

Thời gian qua, nhiều người bày tỏ tiếc nuối trước sự việc linh vật ngựa bị đập phá.

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Vụ việc xảy ra vào tối mùng 5 Tết nguyên đán (tức ngày 21/2). Nạn nhân trong clip là chị T.T.D. (51 tuổi, quê Sóc Trăng).

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