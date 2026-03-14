NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp

Đời sống 14/03/2026 11:15

Sáng 14/3, Công an TP Cần Thơ cho biết đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng công an xã An Ninh khẩn trương truy xét, bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/3, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ các đối tượng chuyên dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh).

Theo cơ quan công an, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc trong dư luận. 

 

NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 1

Hình ảnh trong clip cho thấy nạn nhân đang đứng tham quan thì bất ngờ bị một nhóm người vây quanh, tạo cảnh chen lấn giữa đám đông - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lợi dụng thời điểm nạn nhân bị cuốn vào giữa đám đông, một đối tượng đã nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Nhóm đối tượng sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc diễn ra chỉ trong vài giây khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Đức An, PGĐ Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã An Ninh khẩn trương vào cuộc truy xét nghi phạm.

Ngày 10/3, lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng trong nhóm nghi phạm. Đến ngày 13/3, công an bắt thêm một số đối tượng có liên quan.

NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 2NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 3
Đại tá Bùi Đức An trực tiếp lấy lời khai đối với đối tượng có liên qua - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhóm đối tượng sinh sống tại tỉnh An Giang, cấu kết với hàng chục đối tượng khác chuyên thuê xe đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội tại nhiều địa phương phía Nam.

 

Hiện tại, Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng phối hợp với đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nhằm phòng ngừa tội phạm tại những nơi tập trung đông du khách.

Công an TP Cần Thơ chưa thông tin chi tiết danh tính nghi phạm nhưng kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

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Vụ việc xảy ra vào tối mùng 5 Tết nguyên đán (tức ngày 21/2). Nạn nhân trong clip là chị T.T.D. (51 tuổi, quê Sóc Trăng).

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