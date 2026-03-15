Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên'

Đời sống 15/03/2026 06:00

Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một chủ cơ sở sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả.

 

Bị can là Nguyễn Công Khương (50 tuổi), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương, địa chỉ tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh.

Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên' - Ảnh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định đối với Nguyễn Công Khương - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào tháng 1/2026, qua rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Đoàn kiểm tra 389 tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất sản phẩm mang nhãn "giấm trắng 100% tự nhiên" bằng cách pha chế phụ gia thực phẩm axit acetic với nước trắng, ngoài ra không có thành phần nào khác.

Tổ công tác đã tạm giữ 7.488 chai giấm trắng loại 0,5 lít/chai, 150kg phụ gia thực phẩm axit acetic, cùng nắp chai, nhãn mác hàng hóa và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc sản xuất giấm giả.

 

Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên' - Ảnh 2
Hàng hoá bị phát hiện, thu giữ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, năm 2023, Nguyễn Công Khương đã tự công bố sản phẩm giấm trắng với thành phần gồm cốt giấm và nước tinh khiết.

Tuy nhiên khi sản xuất, thay vì lên men tự nhiên từ các nguyên liệu như gạo, táo hoặc hoa quả, Khương đã sử dụng phụ gia thực phẩm axit acetic pha với nước lọc thô để tạo thành giấm ăn.

Sau đó các chai giấm được dán nhãn "giấm trắng 100% tự nhiên" rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, chủ yếu dùng làm gia vị pha nước chấm hoặc nấu ăn. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Công Khương có dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt với lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Những hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

NÓNG: Thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả Baby Shark giả

NÓNG: Thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả Baby Shark giả

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc thu hồi các lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn công bố. Các sản phẩm này liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Xem thêm
Từ khóa:   pha axit acetic với nước giấm trắng giả tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong