Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên'

Đời sống 15/03/2026 06:00

Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một chủ cơ sở sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả.

 

Bị can là Nguyễn Công Khương (50 tuổi), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương, địa chỉ tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định đối với Nguyễn Công Khương - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào tháng 1/2026, qua rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Đoàn kiểm tra 389 tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất sản phẩm mang nhãn "giấm trắng 100% tự nhiên" bằng cách pha chế phụ gia thực phẩm axit acetic với nước trắng, ngoài ra không có thành phần nào khác.

Tổ công tác đã tạm giữ 7.488 chai giấm trắng loại 0,5 lít/chai, 150kg phụ gia thực phẩm axit acetic, cùng nắp chai, nhãn mác hàng hóa và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc sản xuất giấm giả.

 

Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên' - Ảnh 2
Hàng hoá bị phát hiện, thu giữ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, năm 2023, Nguyễn Công Khương đã tự công bố sản phẩm giấm trắng với thành phần gồm cốt giấm và nước tinh khiết.

Tuy nhiên khi sản xuất, thay vì lên men tự nhiên từ các nguyên liệu như gạo, táo hoặc hoa quả, Khương đã sử dụng phụ gia thực phẩm axit acetic pha với nước lọc thô để tạo thành giấm ăn.

Sau đó các chai giấm được dán nhãn "giấm trắng 100% tự nhiên" rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, chủ yếu dùng làm gia vị pha nước chấm hoặc nấu ăn. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Công Khương có dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt với lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Những hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

NÓNG: Thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả Baby Shark giả

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc thu hồi các lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn công bố. Các sản phẩm này liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp thời khắc vàng, ngồi không cũng giàu, tiền xài phủ phê, cuộc đời êm ấm

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 15/3/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Va chạm giữa xe tải và ôtô trên cao tốc, hai mẹ con tử vong, chồng nguy kịch

Xe ô tô đầu kéo gặp tai nạn rồi bốc cháy, tài xế tử vong

Cơ thể sẽ thay đổi ra sao nếu bạn duy trì thói quen uống nước đậu bắp mỗi ngày?

Sau hôm nay, Chủ Nhật 15/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (15/3/2026), Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (15/3/2026), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, 3 con giáp trúng đậm giàu to, phất lên ầm ầm, tiền vàng ngập tràn, vận may sáng chói

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Va chạm giữa xe tải và ôtô trên cao tốc, hai mẹ con tử vong, chồng nguy kịch

Xe ô tô đầu kéo gặp tai nạn rồi bốc cháy, tài xế tử vong

Hai cháu bé đập phá cụm linh vật ngựa trị giá 400 triệu đồng ở Quảng Trị

NÓNG: Danh tính nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu Liên Hoa Bảo Tháp

Giá vàng hôm nay, ngày 14/3/2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng, vàng SJC lùi về gần 182 triệu đồng/lượng

