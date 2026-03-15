Xe ô tô đầu kéo gặp tai nạn rồi bốc cháy, tài xế tử vong

Đời sống 15/03/2026 05:15

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Sông Trí (Hà Tĩnh) khiến xe ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 18h40 ngày 15/3, tài xế Nguyễn Ngọc Mẫn, 55 tuổi, trú tỉnh Bình Định cũ, lái xe đầu kéo biển kiểm soát Gia Lai chạy trên đường tránh quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn qua phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh), xe mất lái, lao xuống vệ đường rồi bốc cháy.

Khi xảy ra tai nạn, tài xế Mẫn bị mắc kẹt bên trong và tử vong.

 

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Vũng Áng (Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều một xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ tới hiện trường, phun vòi rồng dập lửa. Sau khoảng nửa tiếng, hỏa hoạn được khống chế song toàn bộ phương tiện bị thiêu rụi.

Xe ô tô đầu kéo gặp tai nạn rồi bốc cháy, tài xế tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng chữa cháy xe đầu kéo gặp nạn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, hơn 21h, lực lượng chức năng đưa thi thể tài xế ra ngoài, điều xe cứu hộ tới cẩu phương tiện gặp nạn.

Đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua phường Sông Trí rộng khoảng 20 m. Khu vực này không có đèn đường, hai bên là taluy sâu khoảng 3 m, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa.

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