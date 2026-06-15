Lý do quả khế được ví như 'vũ khí bí mật' cho sức khỏe mà người Việt đang bỏ lỡ

Quả khế đặc trưng bởi hình dáng tạo múi 5 cánh như hình ngôi sao. Quả khế sẽ chuyển dần sang màu vàng khi chín. Có 2 loại·khế: khế chua và khế ngọt, khế chua thường có kích thước nhỏ hơn. Cả phần vỏ và thịt của quả khế đều có thể ăn được. Đặc biệt, quả khế vị chua nhẹ thường được dùng kết hợp với các loại thực phẩm khác để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.

Vitamin C trong khế có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy việc bổ sung vitamin C có liên quan đến giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư vú, thực quản, dạ dày, phổi, tuyến tụy và tuyến tiền liệt.

Hỗ trợ cải thiện thị lực

Khế cung cấp vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho mắt, giúp hỗ trợ thị lực và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng hoặc đục thủy tinh thể. Trong y học Ayurvedic, nước ép khế còn được xem như biện pháp hỗ trợ cải thiện sức khỏe mắt.

Tốt cho làn da

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, khế có đặc tính chống viêm, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của bệnh chàm, viêm da và vẩy nến. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất khế có thể giúp làm dịu tình trạng viêm trên da.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cholesterol máu

Khế có thể hỗ trợ tăng đào thải cholesterol và axit mật khỏi cơ thể. Nghiên cứu cho thấy chất xơ từ khế giúp giảm triglyceride và cholesterol toàn phần trong huyết thanh bằng cách tăng bài tiết cholesterol và axit mật qua phân. Một nghiên cứu khác năm 2019 cũng ghi nhận chiết xuất lá khế có khả năng làm giảm lipid máu, cholesterol, triglyceride ở gan và hỗ trợ cải thiện stress oxy hóa.

Ăn khế có tác hại gì?

Bên cạnh lợi ích, sử dụng khế không đúng cách hoặc quá nhiều có thể gây tác dụng không mong muốn như ảnh hưởng đường huyết (đặc biệt ở người tiểu đường), gây kích ứng dạ dày khi ăn lúc đói, đầy bụng khó tiêu do nhiều chất xơ. Ngoài ra, khế chứa axit oxalic có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở người nhạy cảm, vì vậy người bệnh thận cần thận trọng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Những ai không nên ăn khế

Khế mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng nên dùng thường xuyên. Người tiểu đường cần hạn chế khế ngọt; người có bệnh dạ dày nên tránh ăn nhiều khế chua hoặc ăn khi đói; không nên ăn khế lúc bụng rỗng; và người đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh tương tác không mong muốn.