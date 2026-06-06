Ngỡ ngàng 2 loại quả bình dân của Việt Nam: Bổ ngang sâm quý nhưng giá chỉ vài nghìn đồng

Dinh dưỡng 06/06/2026 05:00

Chuối và đu đủ là hai loại trái cây quen thuộc ở chợ Việt. Dù có giá rẻ, chúng lại chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như kali, vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa.

Không ít người có tâm lý cho rằng trái cây đắt tiền như táo, nho, kiwi hay việt quất mới “bổ”, còn chuối và đu đủ chỉ là lựa chọn bình dân, giá trị dinh dưỡng không cao không hề thua kém. 

Ngỡ ngàng 2 loại quả bình dân của Việt Nam: Bổ ngang sâm quý nhưng giá chỉ vài nghìn đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả chuối đối với sức khỏe 

Chuối chứa các dưỡng chất cần thiết như kali, vitamin B6, vitamin C, magie, đồng và mangan đáp ứng từ 8% đến 33% lượng tiêu thụ tham khảo hàng ngày (RDI). Một quả chuối nặng khoảng 118 gram cung cấp khoảng 105 calo, chủ yếu là nước và carbohydrate với 1,3 gram protein và 0,4 gram chất béo. Đặc biệt, chuối có chứa 3,1 gram chất xơ, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và là một lựa chọn phù hợp cho những người ăn kiêng.

Và khi chuối bắt đầu chín, thường sẽ có màu vàng hoặc xuất hiện các đốm nâu đen. Thường nhữn trái chuối chín sẽ dễ bóc và có mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của chúng.

Phòng chống các bệnh ung thư: Chuối chứa một loại protein có thể giúp ngăn ngừa các yếu tố gây ung thư. Quả chín thường có hàm lượng chất này cao hơn, vì vậy nên ăn chuối khi vỏ bị đốm hoặc thâm.

Hỗ trợ ngăn ngừa chuột rút: Thiếu khoáng chất là một nguyên nhân phổ biến gây chuột rút cơ mắt cá chân. Bằng cách tiêu thụ các sản phẩm giàu kali và magie như chuối, bạn có thể ngăn ngừa tình trạng này. Đây là lý do tại sao nhiều vận động viên thêm chuối vào chế độ ăn uống của họ.

Ngỡ ngàng 2 loại quả bình dân của Việt Nam: Bổ ngang sâm quý nhưng giá chỉ vài nghìn đồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống các bệnh về thận: Thực phẩm giàu kali có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận. Theo một nghiên cứu, việc tiêu thụ chuối thường xuyên có thể giảm đến 40% nguy cơ mắc các khối u ác tính ở thận.

Cung cấp năng lượng: Chuối là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào nhờ lượng vitamin và khoáng chất phong phú. Nó được tiêu hóa nhanh chóng và có thể cung cấp nguồn năng lượng gần như tức thì nếu bạn cần.

Công dụng của quả đu đủ đối với sức khỏe 

Trung bình một quả đu đủ sẽ cung cấp khoảng 120 calo, 30g đường bột (trong đó có 5g chất xơ, còn lại là đường) và 2g chất đạm. Bên cạnh đó, đủ đu cũng cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, folate, magie, axit pantothenic…

Ngoài ra, loại quả này còn cung cấp alpha-carotene, beta-carotene, lutein, zeaxanthin, lycopene và một vài khoáng chất giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, giảm viêm, chống lại bệnh tật và ngăn ngừa nếp nhăn.

Tăng cường chức năng máu: Đu đủ như một chất tăng cường chức năng máu để giúp những người có bệnh lý như: giảm tiểu cầu hoặc tiểu cầu trong máu thấp. Đây là một tình trạng bệnh lý nguy hiểm có thể làm giảm khả năng hình thành cục máu đông của cơ thể và có khả năng dẫn đến chảy máu bên trong.

Ngỡ ngàng 2 loại quả bình dân của Việt Nam: Bổ ngang sâm quý nhưng giá chỉ vài nghìn đồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy chức năng tiêu hóa: Một số hợp chất enzyme trong đu đủ có thể giúp cơ thể phá vỡ và sử dụng protein đúng cách. Đặc biệt, Papain giúp phá vỡ liên kết giữa các axit amin. Bên cạnh đó, ăn đu đủ cũng có thể giúp ngăn ngừa táo bón do hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ làm tăng khối lượng phân và giúp đào thải chất xơ ra ngoài cơ thể một cách dễ dàng.

Giúp ngăn ngừa bệnh hen suyễn: Ngoài việc giữ cho thị lực khỏe mạnh, beta-carotene, một thành phần dinh dưỡng của đu đủ chín, đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Duy trì đủ lượng vitamin A trong chế độ ăn uống có thể đặc biệt quan trọng đối với trẻ em để giúp giảm viêm đường thở.

Làm chậm các dấu hiệu lão hóa: Do chứa nhiều vitamin C, vitamin A và các flavonoid khác trong thành phần dinh dưỡng của đu đủ chín giúp giữ cho làn da khỏe mạnh và không có nếp nhăn. Nghiên cứu cho thấy rằng những chất dinh dưỡng này hoạt động như chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do và tổn thương oxy hóa cho da, cả hai đều được coi là một số nguyên nhân hàng đầu gây ra lão hóa da.

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Từ khóa:   đu đủ chuối dinh dưỡng

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