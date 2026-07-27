'Vua hài' Châu Tinh Trì phản ứng ra sao khi bị nghi vô ơn?

Sao quốc tế 27/07/2026 16:39

Mùa phim hè 2026 chứng kiến sự trở lại của Châu Tinh Trì với bộ phim mới Đội bóng nữ Kung Fu. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào tác phẩm, dư luận Trung Quốc lại xôn xao trước những phát ngôn gây tranh cãi từ Hướng Tả, con trai của Hướng Thái.

Trong một buổi livestream, Hướng Tả bất ngờ khuyên khán giả "không nên đi xem" bộ phim của Châu Tinh Trì. Phát ngôn này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Dù Hướng Thái sau đó lên tiếng kêu gọi công chúng tiếp tục ủng hộ điện ảnh, bà lại tiếp tục chia sẻ trên một buổi phát trực tiếp khác về câu chuyện một nam diễn viên từng được gia đình bà hết lòng nâng đỡ nhưng khi nổi tiếng thì "quên ơn".

Theo nhiều trang truyền thông Trung Quốc, nhân vật mà Hướng Thái nhắc đến được cho là Châu Tinh Trì. Hai bên từng có thời gian hợp tác thành công trong thập niên 1990 thông qua hãng phim Vĩnh Thịnh, cho ra đời nhiều tác phẩm ăn khách.

'Vua hài' Châu Tinh Trì phản ứng ra sao khi bị nghi vô ơn? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mối quan hệ dần rạn nứt sau khi Châu Tinh Trì thành lập công ty riêng để theo đuổi định hướng sáng tạo độc lập. Đến năm 2014, Hướng Thái tiếp tục công khai chỉ trích ông về những mâu thuẫn tài chính và cách ứng xử, khiến tranh cãi giữa hai bên kéo dài suốt nhiều năm.

Lần này, khi bộ phim mới ra mắt cũng là lúc những câu chuyện cũ một lần nữa bị khơi lại. Dẫu vậy, trước các phát ngôn và nghi vấn cho rằng mình là người vô ơn, Châu Tinh Trì vẫn giữ cách ứng xử quen thuộc. Ông không trực tiếp tranh cãi hay phản bác trên truyền thông, mà tập trung quảng bá tác phẩm mới.

'Vua hài' Châu Tinh Trì phản ứng ra sao khi bị nghi vô ơn? - Ảnh 2

Trong buổi giao lưu với khán giả tại Thâm Quyến, vị đạo diễn chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: "Chưa từng có ai nợ tôi bất kỳ một tấm vé xem phim nào". Câu nói ngắn gọn được nhiều người xem như lời đáp trả gián tiếp trước những ồn ào đang bủa vây bộ phim.

Vụ việc tiếp tục chia cộng đồng mạng thành nhiều luồng ý kiến. Một số bày tỏ sự đồng cảm với Hướng Thái và cho rằng bà có lý do để lên tiếng sau nhiều năm. Trong khi đó, không ít khán giả lại ủng hộ Châu Tinh Trì, cho rằng những mâu thuẫn cá nhân không nên ảnh hưởng đến việc đánh giá một tác phẩm điện ảnh. Theo quan điểm của nhiều người, chất lượng bộ phim và trải nghiệm của khán giả mới là yếu tố quyết định thành công tại phòng vé, thay vì những tranh cãi ngoài màn ảnh.

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Sau 11 ngày ra rạp, bộ phim Kung Fu Nữ Túc do Châu Tinh Trì đạo diễn đã vượt mốc 1,5 tỷ NDT (khoảng 210 triệu USD) doanh thu phòng vé. Dù đạt thành tích thương mại ấn tượng, tác phẩm lại tạo nên nhiều tranh cãi khi chỉ nhận 6,6/10 điểm trên Douban. Thành công về doanh thu nhưng vấp phải những đánh giá trái chiều đã khiến hành trình quảng bá phim của "vua hài" Hong Kong trở thành tâm điểm chú ý.

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