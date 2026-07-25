Phim mới của Châu Tinh Trì vượt 6.600 tỷ đồng doanh thu, chính thức có phần 2

Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu, đạo diễn Châu Tinh Trì còn khiến người hâm mộ phấn khích khi chính thức xác nhận sẽ thực hiện phần hai của Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu. Thông tin được ông chia sẻ ngay tại buổi giao lưu với khán giả, đánh dấu lần hiếm hoi nam đạo diễn công bố kế hoạch phát triển tiếp một thương hiệu điện ảnh mới sau thành công vang dội của Đội Bóng Thiếu Lâm cách đây 25 năm.

Chỉ sau gần hai tuần công chiếu, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu tiếp tục tạo nên cơn sốt tại phòng vé Trung Quốc. Theo thông tin được ê-kíp công bố trong sự kiện roadshow mới nhất, bộ phim đã vượt mốc 1,7 tỷ NDT (hơn 6.600 tỷ đồng) và thu hút trên 50 triệu lượt khán giả ra rạp. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ có doanh thu nổi bật nhất mùa hè 2026.

Tại sự kiện quảng bá, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm khi xuất hiện với phong cách trẻ trung, liên tục giao lưu và ký tặng người hâm mộ. Sự xuất hiện của nữ diễn viên góp phần hâm nóng bầu không khí roadshow trong bối cảnh bộ phim vẫn giữ sức hút mạnh mẽ tại các rạp chiếu.

Khởi chiếu từ ngày 11/7, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu do Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch. Nội dung xoay quanh đội bóng nữ Nga Mi trên hành trình chinh phục giải đấu Chí Tôn Vô Địch Cúp. Nhân vật trung tâm là Song Song, cô gái luôn khao khát chiến thắng nhưng dần nhận ra giá trị lớn nhất của thể thao không nằm ở danh hiệu mà ở tinh thần đồng đội, sự nỗ lực và quá trình trưởng thành.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, diễn viên Nhật Bản Takayuki Yamada cùng cựu thủ môn đội tuyển nữ Trung Quốc Triệu Lệ Na. Sự kết hợp giữa các ngôi sao điện ảnh và gương mặt thể thao giúp bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi công bố dự án.

Bên cạnh thành tích thương mại ấn tượng, Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cao màu sắc hài hước, thông điệp tích cực và nỗ lực đổi mới của Châu Tinh Trì ở tuổi 64. Trong khi đó, không ít nhà phê bình cho rằng bộ phim lạm dụng kỹ xảo, nhiều phân cảnh thiếu tính chân thực và kịch bản chưa đạt chiều sâu như những tác phẩm kinh điển từng làm nên tên tuổi của "Vua hài".

Dù còn gây tranh luận, việc vượt mốc 1,7 tỷ NDT chỉ sau gần hai tuần, thu hút hơn 50 triệu lượt khán giả và sớm được xác nhận có phần tiếp theo cho thấy Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu vẫn là một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của điện ảnh Hoa ngữ năm 2026, đồng thời khẳng định sức hút bền bỉ của thương hiệu Châu Tinh Trì trên màn ảnh rộng.