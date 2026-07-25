Bị vợ bỏ lại cùng con nhỏ, người đàn ông mang hận suốt nhiều năm nhưng lại nghẹn ngào trước lý do thật sự

Tâm sự 25/07/2026 01:24

Mẹ tôi là người trực tính, có gì không phải, bà thường quát mắng một chút, xong chuyện lại xem như chưa có vấn đề gì. Tôi cũng dặn vợ rồi, chỉ mong cô ấy yên phận ở nhà để tôi còn lo kiếm tiền gánh vác gia đình.

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai. Tôi là dân công trường, không thể chăm sóc vợ được. Thành ra thời gian đó, tôi đã thuyết phục cô ấy về quê sống với bố mẹ chồng.

Mẹ tôi là người trực tính, có gì không phải, bà thường quát mắng một chút, xong chuyện lại xem như chưa có vấn đề gì. Tôi cũng dặn vợ rồi, chỉ mong cô ấy yên phận ở nhà để tôi còn lo kiếm tiền gánh vác gia đình.

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.

Bị vợ bỏ lại cùng con nhỏ, người đàn ông mang hận suốt nhiều năm nhưng lại nghẹn ngào trước lý do thật sự - Ảnh 1
Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Vài hôm trước, mẹ tôi gọi điện rồi nói trong nước mắt, rằng vợ tôi bỏ đi rồi. Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận. Thế rồi cả ngày hôm đó, tôi lang thang đi tìm vợ mà chẳng thấy đâu, gọi bên ngoại thì không được.

Cho đến buổi tối, vợ tôi mới nhắn tin về và nói phải đưa cô ấy ra thành phố sống cùng. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chuyện đến nước này, tôi cũng khó nghĩ lắm. Mấy hôm nay, tôi nói hết lời mà vợ vẫn không chịu quay về. Bây giờ đưa mẹ con cô ấy lên thành phố, điều kiện chẳng có, chỉ sợ cô ấy vất vả hơn. Để ở quê với bố mẹ thì mâu thuẫn thế này, tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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