Thừa nhận yêu vì lời thách cược của bạn bè, chàng trai không ngờ bạn gái đáp lại theo cách này

Tâm sự 24/07/2026 12:21

Tôi và em học chung lớp đại học. Em là hoa khôi của lớp, vừa xinh vừa học giỏi, lại là bí thư của lớp, có bao nhiêu chàng theo đuổi, kể cả các anh khóa trên. Tôi thì ngược lại, ngoại hình bình thường, tính tình nhút nhát, lại cũng không phải con nhà giàu.

Tôi và em học chung lớp đại học. Em là hoa khôi của lớp, vừa xinh vừa học giỏi, lại là bí thư của lớp, có bao nhiêu chàng theo đuổi, kể cả các anh khóa trên. Tôi thì ngược lại, ngoại hình bình thường, tính tình nhút nhát, lại cũng không phải con nhà giàu. Điểm cộng duy nhất là tôi học hành không kém em. Bọn bạn tôi, đứa nào cũng thích em mặc dù chúng đã có bạn gái. Nói thật, em hoàn hảo như vậy ai mà chả thích chứ. Bản thân tôi cũng thích nhưng chỉ biết vậy thôi. Bởi tôi nghĩ mình xoàng quá không đủ trình để xứng với em.

Thỉnh thoảng tôi nhìn trộm em thì bắt gặp ngay ánh mắt em cũng đang nhìn tôi. Thật sự lúc đấy tôi ngượng lắm. Tự nhủ sẽ không bao giờ nhìn trộm em nữa. Nhưng rồi tôi vẫn không thể nhịn được việc nhìn trộm em trong lớp

 

Một lần đám bạn thách tôi “Ê Hoàng, bọn tao cho mày 3 triệu, đố mày trong vòng 1 tuần tán đổ em Linh.”

“Hả?” Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. “Nó làm gì có gan đó!” Một đứa trong đám thách thức. “Có cho nó 10 năm chưa chắc nó dám mở miệng nói với cái Linh.”

Tôi tức quá, không thể để mất mặt như vậy được liền liều mạng nhận. “Chúng mày nhớ đấy giữ lời hứa đấy.” Bọn chúng nghe tôi nói xong còn bò ra cười khiêu khích, cái kiểu tôi chỉ thùng rỗng kêu to ấy. Tôi lại càng tức ứa máu. Nhất định phải cho bạn này sáng mắt ra.

Tối hôm đó tôi về trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi lo lắm. Sách vở vứt bừa bãi rồi lên mạng gõ đủ thứ cách tán gái. Cách nào tôi cũng thấy không hợp với mình. Cuối cùng vì mỏi mắt tôi cũng ngủ được vài tiếng.

Ngay sau tiết học sáng, tôi cố ý hỏi bài Linh. Không ngờ em cũng nhiệt tình đáp lại. Rồi hai đứa trao đổi đủ thứ về bài học. Câu chuyện về bài vở khiến tôi không còn rụt rè nữa, tôi tự tin lên hẳn bởi đó là lĩnh vực tôi tự tin nhất. Em thì rất chú ý nghe tôi nói, còn nhìn tôi rất chăm chú. Không hiểu sao lúc đó tôi nhìn em cũng không thấy ngượng nữa. Sau hôm đó, Linh còn rủ tôi lên thư viện đọc sách, tìm tài liệu. Chúng tôi cứ như thế quấn quýt với nhau như đôi tình nhân đã quen từ lâu lắm.

Thừa nhận yêu vì lời thách cược của bạn bè, chàng trai không ngờ bạn gái đáp lại theo cách này - Ảnh 1
 Chúng tôi cứ như thế quấn quýt với nhau như đôi tình nhân đã quen từ lâu lắm - Ảnh: Internet

Em rất hòa đồng và thoải mái khiến cho tôi cũng không còn thấy ngại ngùng nữa. Không lâu xong tôi ngỏ ý mời Linh đi xem phim. Ngay tối hôm ấy tôi thổ lộ tình cảm của mình. Không ngờ em gật đầu đồng ý ngay. Khỏi phải nói tôi mừng như bắt được vàng. Vậy là vụ cá cược với đám bạn, tôi toàn thắng.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu thấy lo sợ. Tôi mất ăn mất ngủ vì phát hiện ra mình yêu em rất nhiều. Tôi không phải vì lời thách đố của đám bạn. Tôi định nói cho em biết nhưng lo em sẽ giận. Nhưng nếu không nói lỡ em biết được sự thật từ lời một người khác thì chắc em sẽ cho rằng tôi lừa em.

So đi tính lại, cuối cùng, tôi cũng lấy hết can đảm nói lên sự thật về lời thách đố. Em không những không tức giận mà còn nhìn tôi tủm tỉm cười “Thế anh nghĩ 3 triệu kia là ai đưa?”

Tôi ngây ngốc nhìn em. Mắt chữ O miệng chữ A nhưng tuyệt đối không thốt được câu nào cả. Hóa ra tôi mới là kẻ bị mắc bẫy mà không biết.

Cuộc gọi đòi tiền chuộc khiến vợ trẻ náo loạn, sự thật phía sau khiến cả dòng họ ngượng chín mặt

Cuộc gọi đòi tiền chuộc khiến vợ trẻ náo loạn, sự thật phía sau khiến cả dòng họ ngượng chín mặt

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đẩy gia đình vào tình cảnh này. Nhưng tuỳ cơ ứng biến, tôi chỉ bảo vệ chồng khi anh ta xứng đáng. Còn đối với người đàn ông bội bạc, tôi không tiếc một chút nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giấc mơ làm vợ đại gia tan vỡ chỉ sau một câu nói của chồng trong đêm tân hôn

Giấc mơ làm vợ đại gia tan vỡ chỉ sau một câu nói của chồng trong đêm tân hôn

Tâm sự 54 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô trên đường cao tốc gây cháy, 6 người thiệt mạng thương tâm

Xe tải đâm trúng ô tô trên đường cao tốc gây cháy, 6 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 4 phút trước
Thừa nhận yêu vì lời thách cược của bạn bè, chàng trai không ngờ bạn gái đáp lại theo cách này

Thừa nhận yêu vì lời thách cược của bạn bè, chàng trai không ngờ bạn gái đáp lại theo cách này

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Loại thực phẩm vài nghìn đồng ở chợ Việt: "Khắc tinh" của mỡ thừa, cực tốt cho cả tim lẫn gan

Loại thực phẩm vài nghìn đồng ở chợ Việt: "Khắc tinh" của mỡ thừa, cực tốt cho cả tim lẫn gan

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Không chỉ đuổi chó, mẹ chồng còn làm một việc bí ẩn sau nhà, con dâu biết được liền tái mặt

Không chỉ đuổi chó, mẹ chồng còn làm một việc bí ẩn sau nhà, con dâu biết được liền tái mặt

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ biếu 5 triệu kèm câu nói "bồi" làm bà tái mét, run rẩy trả lại không thiếu một xu

Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ biếu 5 triệu kèm câu nói "bồi" làm bà tái mét, run rẩy trả lại không thiếu một xu

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Vừa bước vào đêm tân hôn, người vợ sững sờ vì món đồ chồng ném tới cùng lời tuyên bố cay đắng

Vừa bước vào đêm tân hôn, người vợ sững sờ vì món đồ chồng ném tới cùng lời tuyên bố cay đắng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay vào Biển Đông

Xã hội 3 giờ 1 phút trước
Tưởng chồng có chuyện buồn, người vợ không ngờ lại phát hiện sự thật khiến cô suy sụp

Tưởng chồng có chuyện buồn, người vợ không ngờ lại phát hiện sự thật khiến cô suy sụp

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giấc mơ làm vợ đại gia tan vỡ chỉ sau một câu nói của chồng trong đêm tân hôn

Giấc mơ làm vợ đại gia tan vỡ chỉ sau một câu nói của chồng trong đêm tân hôn

Không chỉ đuổi chó, mẹ chồng còn làm một việc bí ẩn sau nhà, con dâu biết được liền tái mặt

Không chỉ đuổi chó, mẹ chồng còn làm một việc bí ẩn sau nhà, con dâu biết được liền tái mặt

Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ biếu 5 triệu kèm câu nói "bồi" làm bà tái mét, run rẩy trả lại không thiếu một xu

Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ biếu 5 triệu kèm câu nói "bồi" làm bà tái mét, run rẩy trả lại không thiếu một xu

Vừa bước vào đêm tân hôn, người vợ sững sờ vì món đồ chồng ném tới cùng lời tuyên bố cay đắng

Vừa bước vào đêm tân hôn, người vợ sững sờ vì món đồ chồng ném tới cùng lời tuyên bố cay đắng

Tưởng chồng có chuyện buồn, người vợ không ngờ lại phát hiện sự thật khiến cô suy sụp

Tưởng chồng có chuyện buồn, người vợ không ngờ lại phát hiện sự thật khiến cô suy sụp

Sau một năm yêu người vợ câm, người chồng chết lặng trước lời nói bất ngờ trong đêm tân hôn

Sau một năm yêu người vợ câm, người chồng chết lặng trước lời nói bất ngờ trong đêm tân hôn