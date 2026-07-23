Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 23/07/2026 17:18

3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ. Đây chính là thời điểm “thiên thời địa lợi nhân hòa” giúp người tuổi này có được nhiều cơ hội tốt trong công việc. Đường công danh rộng mở nên chỉ cần bản mệnh nắm bắt nhanh chóng thì có thể thăng tiến một cách dễ dàng.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Tình cảm của những cặp đôi yêu nhau càng thêm mặn nồng và thắm thiết. Đồng thời, người độc thân cũng nhanh chóng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi sẽ trở nên ổn định. Nếu như bạn hoàn thành tốt các công việc được giao thì sẽ không cần lo không được thưởng nóng. Với khoản tiền đó, tuổi này có thể dư dả trong một khoản thời gian ngắn. Nguồn thu nhập tăng cao mang đến cho con giáp này có được cuộc sống thoải mái. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ chẳng đáng lo. Có vẻ như là bạn đang trải qua khoảng thời gian khá hạnh phúc bên một nửa yêu thương của mình khiến nhiều không khỏi mơ ước, ghen tỵ. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Cát Tinh nâng đỡ đem tới cho người tuổi này nhiều tin vui liên quan tới đường công danh. Hơn ai hết, bằng trí thông minh vốn có mà bản mệnh đều thực hiện tốt các kế hoạch được giao. Nếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thì con giáp này có thể thu về được một khoản lợi nhuận rủng rỉnh, giúp cải thiện cuộc sống một cách đáng kể.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Dù bận rộn với công việc song bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Việc này giúp cho các mối quan hệ vợ chồng ngày càng khăng khít, viên mãn. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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