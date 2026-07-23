Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Dù không công khai số đo cơ thể, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ về lối sống giúp cô duy trì vóc dáng. Theo Ngu Thư Hân, thay vì áp dụng các phương pháp giảm cân cấp tốc hay nhịn ăn, cô lựa chọn tập luyện đều đặn kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học và duy trì kỷ luật trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ ghi dấu ấn với phong cách thời trang trẻ trung, Ngu Thư Hân còn nhiều lần thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng cân đối và vòng eo thon gọn. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ ước tính vòng eo của nữ diễn viên chỉ khoảng 54-59 cm sau khi đối chiếu hình ảnh chưa qua chỉnh sửa và kích cỡ trang phục cô mặc tại các sự kiện. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng và chưa từng được phía Ngu Thư Hân xác nhận.

Pilates là bộ môn được nữ diễn viên yêu thích nhất. Cô thường kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh cơ lõi nhằm tác động đến vùng bụng, lưng và hông, giúp cơ thể săn chắc nhưng vẫn giữ được sự mềm mại. Mỗi ngày, Ngu Thư Hân dành khoảng một giờ cho các bài tập như plank, plank nghiêng, gập bụng và các động tác kéo giãn để cải thiện sức bền cũng như tạo đường cong cơ thể.

Về chế độ ăn uống, người đẹp ưu tiên thực đơn cân bằng giữa protein, tinh bột và chất béo tốt. Cô duy trì ba bữa ăn đầy đủ, hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm nhiều đường và các món chế biến sẵn. Thay vào đó, các món hấp, luộc hoặc nướng cùng rau xanh và trái cây luôn xuất hiện trong khẩu phần hằng ngày nhằm bổ sung chất xơ và vitamin.

Khi cảm thấy đói giữa các bữa hoặc gặp áp lực công việc, Ngu Thư Hân thường lựa chọn sữa chua, các loại hạt hoặc trái cây thay vì đồ ăn nhiều calo. Theo cô, việc duy trì những thói quen nhỏ trong thời gian dài mang lại hiệu quả bền vững hơn so với các chế độ giảm cân khắt khe.

Ngoài chế độ tập luyện và dinh dưỡng, nữ diễn viên cũng chú trọng giữ tư thế đúng khi đứng, ngồi và di chuyển để tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát. Trước khi tham gia sự kiện hoặc chụp hình, cô thường dành thời gian tập yoga hoặc kéo giãn cơ nhằm giúp cơ thể linh hoạt hơn.

Ngu Thư Hân cho biết mục tiêu của cô không phải theo đuổi hình thể quá gầy mà là duy trì một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và cân đối. Theo nữ diễn viên, việc tập luyện đều đặn, ăn uống hợp lý và giữ tinh thần tích cực mới là yếu tố quan trọng giúp duy trì vóc dáng lâu dài.