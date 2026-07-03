Bạch Lộc và Ngu Thư Hân cùng trở lại, cuộc đua càng thêm gay cấn

"Nàng tiên trai" là thuật ngữ thường xuất hiện trong dòng phim tiên hiệp, huyền huyễn cổ trang Trung Quốc, dùng để chỉ những con trai tu luyện lâu năm hóa thành người. Với tạo hình trong trẻo, mong manh nhưng vẫn toát lên khí chất kiên cường, Tang Tửu được nhiều khán giả xem là một trong những hình tượng nàng tiên trai thành công nhất trên màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây.

Trước khi khái niệm "nàng tiên trai" trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, Bạch Lộc đã ghi dấu ấn với nhân vật Tang Tửu trong bộ phim tiên hiệp đình đám "Trường Nguyệt Tẫn Minh". Vai diễn bùng nổ cách đây ba năm không chỉ giúp nữ diễn viên mở rộng sức ảnh hưởng mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy du lịch tại nhiều địa điểm quay phim.

Chính vì vậy, khi dự án "Niệm Tương Tư" khai máy hôm 30.6 và tạo hình của Ngu Thư Hân trong vai Hà Phán được công bố, những bài đăng đặt hai nữ diễn viên lên bàn cân lập tức gây tranh cãi. Không ít người hâm mộ Bạch Lộc cho rằng nữ diễn viên đã có vị thế vững chắc nhờ loạt vai diễn nổi bật, vì thế việc liên tục so sánh với đàn em là không cần thiết, thậm chí bị nghi ngờ là chiêu thức tạo sức nóng cho dự án mới.

Ở chiều ngược lại, tạo hình của Ngu Thư Hân cũng nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thoát và đậm chất tiên hiệp cổ điển. Điều này khiến cuộc tranh luận về hai hình tượng "nàng tiên trai" trở nên sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh.

Nhiều ý kiến đánh giá Bạch Lộc ghi điểm nhờ khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, thể hiện trọn vẹn nét ngây thơ, thuần khiết của một tiểu yêu vừa bước chân vào thế giới loài người. Trong khi đó, Ngu Thư Hân được nhận xét sở hữu thần thái kiêu sa, đáng yêu và tạo cảm giác nhẹ nhàng, đúng với phong cách tiên hiệp quen thuộc.

Xét về sự nghiệp, cả hai đều đã xây dựng được chỗ đứng riêng trong lứa tiểu hoa 9X. Bạch Lộc chứng minh khả năng gánh phim qua nhiều tác phẩm như "Châu Sinh Như Cố", "Trường Nguyệt Tẫn Minh" hay bộ phim chính kịch "Bắc Thượng". Trong khi đó, Ngu Thư Hân trở thành gương mặt nổi bật nhờ thành công của "Thương Lan Quyết", "Vĩnh Dạ Tinh Hà", đồng thời duy trì sức hút ở lĩnh vực quảng cáo và chương trình truyền hình.

Dù người hâm mộ hai bên thường xuyên xảy ra tranh cãi trên mạng xã hội, Bạch Lộc và Ngu Thư Hân ngoài đời vẫn giữ mối quan hệ thân thiện. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cả hai đều dành cho nhau những lời khen về diễn xuất và thái độ làm nghề. Vì vậy, thay vì đặt họ vào cuộc đối đầu, nhiều khán giả cho rằng mỗi người đang theo đuổi một màu sắc riêng và đều có cơ hội tạo thêm những hình tượng tiên hiệp đáng nhớ trên màn ảnh Hoa ngữ.