NÓNG: Danh tính đôi vợ chồng bị bắt quả tang sản xuất 10.000 áo thun giả thương hiệu nổi tiếng

Đời sống 03/07/2026 13:56

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đạo, Phan Thị Hà Ly (vợ của Đạo) để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua công tác điều tra sơ bộ, Phòng PC03 đã xác lập chuyên án nhằm triệt xóa đường dây sản xuất, tiêu thụ quần áo giả nhãn hiệu quy mô lớn.

Cuối tháng 5/2026, Đội 4 của Phòng PC03 phối hợp cùng Công an phường Bảy Hiền bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh do Phan Thị Hà Ly đứng tên tại đường Năm Châu.

NÓNG: Danh tính đôi vợ chồng bị bắt quả tang sản xuất 10.000 áo thun giả thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 1
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố hai vợ chồng sản xuất áo thun giả - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang và thu giữ gần 10.000 áo thun thành phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như: Lacoste, Balenciaga, Burberry, Calvin Klein, Gap, New Era, Essentials, Louis Vuitton (LV), Polo Ralph Lauren, Zara, Armani... cùng số lượng lớn tem nhãn, mác giấy và máy móc phục vụ việc đóng gói.

Từ lời khai của Nguyễn Đức Đạo, Ban chuyên án lập tức truy xét, chặn thu một lô hàng hơn 4.000 áo thun giả đang trên xe vận chuyển qua chành xe để đi tiêu thụ.

Tiếp tục khám xét mở rộng một cơ sở may gia công tại phường Tân Phú, công an phát hiện thêm hàng trăm sản phẩm khác đang trong quá trình hoàn thiện.

NÓNG: Danh tính đôi vợ chồng bị bắt quả tang sản xuất 10.000 áo thun giả thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 2
Bên trong kho hàng giả - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã tổ chức đường dây này từ đầu năm 2026. Để qua mắt cơ quan chức năng, Đạo - Ly áp dụng phương thức sản xuất phân tán.

Theo đó, đôi vợ chồng mua nguyên liệu từ nhiều nguồn, thuê các xưởng độc lập bên ngoài gia công từng công đoạn (may thân áo, thêu logo, đóng nhãn mác), sau đó mới tập kết về kho tổng để hoàn thiện, đóng gói và mang đi phân phối.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số hàng hóa vi phạm bị thu giữ là 14.426 áo thun giả mạo 11 nhãn hiệu thời trang lớn đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị lô hàng ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng giúp sức liên quan.

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