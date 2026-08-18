Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại hạt vỏ nâu giòn béo

Dinh dưỡng 18/08/2026 11:50

Hạt hạnh nhân được sử dụng phổ biến trong đời sống hiện nay nhờ hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe. Đó cũng là lý do vì sao, loại hạt này được sử dụng nhiều trong việc nấu nướng và làm bánh. Vậy, thực tế, hạt hạnh nhân có tốt cho sức khỏe của người dùng?

Hạnh nhân là gì?

Hạnh nhân là phần nhân bên trong của quả hạnh, có lớp vỏ cứng bao bọc. Đây là loại hạt đã được con người sử dụng từ hàng nghìn năm trước, phổ biến trong ẩm thực và dinh dưỡng khắp thế giới. Nhờ vị bùi béo đặc trưng và dễ kết hợp trong nhiều món ăn, hạnh nhân nhanh chóng trở thành lựa chọn được ưa chuộng.

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Ảnh minh họa: Internet

Trên thị trường hiện nay, hạnh nhân được bày bán dưới nhiều dạng như hạt rang, nghiền thành bột, chế biến thành sữa hay bơ hạnh nhân. Mỗi hình thức đều mang lại sự tiện lợi và hương vị riêng, phù hợp cho cả ăn trực tiếp lẫn chế biến món ăn.

Công dụng của hạt hạnh nhân 

Bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện

Chất béo không bão hòa đơn kết hợp cùng hàm lượng Vitamin E dồi dào trong hạnh nhân tạo thành tấm lá chắn mạnh mẽ chống lại các bệnh về tim mạch. Chúng có khả năng làm giảm đáng kể mức LDL-cholesterol (cholesterol xấu) trong máu, đồng thời ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol – nguyên nhân cốt lõi gây ra tình trạng tắc nghẽn động mạch và các đợt đau tim cấp tính.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Mặc dù chứa nhiều calo và chất béo, hạnh nhân lại là người đồng hành tuyệt vời trong hành trình giữ dáng nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu. Hàm lượng protein và chất xơ cao giúp bạn kiềm chế các cơn thèm ăn vặt, từ đó giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày. Đặc biệt, nghiên cứu chỉ ra rằng cơ thể không hấp thụ khoảng 10–15% lượng chất béo trong hạnh nhân do chúng bị bẫy bên trong thành tế bào thực vật.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại hạt vỏ nâu giòn béo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cải thiện chức năng não bộ và trí nhớ

Trong hạt hạnh nhân chứa hai dưỡng chất then chốt là L-carnitine và Riboflavin (Vitamin B2), có tác dụng kích thích hoạt động của các tế bào thần kinh và tăng cường dẫn truyền thần kinh. Thói quen ăn hạnh nhân thường xuyên không chỉ giúp nâng cao khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ ở người trẻ mà còn góp phần làm giảm nguy cơ mắc chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer) ở người lớn tuổi.

Củng cố hệ xương khớp chắc khỏe

Hạt hạnh nhân là nguồn cung cấp khoáng chất thực vật tuyệt vời cho xương như Canxi, Magiê, Măng-gan và Phospho. Sự kết hợp cân bằng giữa các khoáng chất này giúp gia tăng mật độ xương, củng cố cấu trúc khung xương khỏe mạnh và ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ loãng xương hay tổn thương xương khi bước vào tuổi trung niên.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại hạt vỏ nâu giòn béo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu hạnh nhân?

Một khẩu phần hợp lý là khoảng 20 - 30 g hạnh nhân mỗi ngày (tương đương 1 nắm tay hoặc 23 hạt), cung cấp khoảng 160 - 170 kcal. Mức tiêu thụ này có thể thay đổi tùy theo nhu cầu năng lượng, cân nặng và tình trạng sức khỏe của từng người.

Ăn quá nhiều có thể dẫn đến khó tiêu hoặc thừa calo, trong khi ăn ít thì chưa tận dụng hết lợi ích. Do đó, điều quan trọng là duy trì mức độ vừa phải và ổn định hàng ngày.

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