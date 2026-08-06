Giá trị sức khỏe và cách sử dụng đúng của loại hạt bình dân

Dinh dưỡng 06/08/2026 11:30

Không chỉ là một loại ngũ cốc ngon miệng, hạt bo bo từ lâu đã được y học cổ truyền xếp vào hàng các vị thuốc quý nhờ khả năng bồi bổ cơ thể và trị bệnh cực kỳ hiệu quả. Vậy hạt bo bo có tác dụng gì cho sức khoẻ?

Hạt bo bo hay còn gọi là hạt ý dĩ, một loại hạt dân dã nên rất quen thuộc với người dân Việt Nam đặc biệt vào những năm 1975. Loại bo bo có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Thái Lan,… Hạt bo bo ưa những nơi ẩm và mát và được trồng tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam như Thanh Hóa, Nghệ An, Lai Châu, Tiền Giang, Bến Tre,...

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Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, loại hạt này sẽ được thu hái vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11. Để thuận tiện cho việc thu hoạch, người nông dân có thể cắt cả cây mang về. Cây bo bo đã được thu hoạch sẽ mang phơi khô. Sau đó, đập để lấy hạt. Cần bảo quản hạt bo bo ở những nơi khô ráo và thoáng để tránh bị phá hoại bởi mối mọt hay các loại côn trùng. 

Công dụng của hạt bo bo 

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng an toàn

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả thì hạt bo bo là sự lựa chọn tuyệt vời. Lượng chất xơ hòa tan cao trong hạt bo bo giúp bạn có cảm giác no lâu, làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, từ đó ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tối ưu.

Tốt cho hệ tiêu hóa, chữa tiêu chảy và đầy bụng

Theo Đông y, hạt bo bo có tính bình, vị ngọt nhạt, vào ba kinh tỳ, vị, phế. Nó có tác dụng kiện tỳ (tăng cường chức năng tiêu hóa), trừ thấp. Nhờ đó, loại hạt này thường được dùng để chữa các chứng tiêu chảy kéo dài, ăn uống kém, đầy bụng, khó tiêu ở cả người lớn và trẻ em.

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Ảnh minh họa: Internet

Thanh nhiệt và lợi tiểu

Hạt bo bo có khả năng thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và nước thừa ra khỏi cơ thể qua đường tiểu tiện. Những người bị phù nề chân tay, bí tiểu hoặc cơ thể tích nước do chức năng thận kém có thể sử dụng hạt bo bo như một liệu pháp hỗ trợ tự nhiên rất hiệu quả.

Giảm cholesterol, bảo vệ sức khỏe tim mạch

Chất xơ hòa tan dạng pectin trong hạt bo bo có khả năng liên kết với các acid mật trong hệ tiêu hóa để đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể. Đồng thời, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong hạt cũng giúp ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch, bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Một số nghiên cứu chuyên sâu chỉ ra rằng, chiết xuất từ hạt bo bo chứa các hợp chất như coixenolide, có khả năng kích hoạt hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể để ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư (như ung thư phổi, ung thư cổ tử cung) ở giai đoạn khởi phát.

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Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi dùng hạt bo bo

Để đạt được những hiệu quả tốt nhất và phòng tránh những vấn đề không mong muốn khi dùng hạt bo bo, bạn cần lưu ý những điều sau:

- Trước khi dùng hạt bo bo để chế biến món ăn, bạn nên rửa sạch và ngâm hạt trong nước. Đây là một trong những lưu ý để giúp hạt nhanh mềm, nhanh chín và ngon hơn.

- Loại thực phẩm này có chứa nhiều chất xơ, nên bạn cũng không nên ăn quá nhiều để tránh tình trạng khó tiêu.

- Các trường hợp có thai, người đang bị táo bón thì không nên sử dụng hạt bo bo.

- Những người mắc bệnh thận, tỳ hư cũng nên kiêng tuyệt đối loại thực phẩm này.

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