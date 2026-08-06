Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM, cha và con trai 12 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 06/08/2026 11:40

Đến 9h sáng nay (6/8), lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà 2 tầng nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung) để điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 9h10 ngày 6/8, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM xác nhận 2 nạn nhân trong vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) đã tử vong. Danh tính 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn Tất Th. (40 tuổi, chủ nhà), Nguyễn Hoàng Th. Â. (12 tuổi, con chủ nhà).

 

Trước đó khoảng 4h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng trệt của căn nhà 1 trệt, 1 lầu, tổng diện tích sử dụng khoảng 122m2 trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung). 

 

Lúc xảy ra hỏa hoạn, người dân xung quanh chạy đến tìm cách dập lửa nhưng không thành. 

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM, cha và con trai 12 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hình ảnh cảnh sát đưa các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy ra ngoài - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi tiếp nhận vụ cháy, lực lượng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 16 xuất 4 xe chữa cháy các loại cùng 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. 

Việc thoát nạn và tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn do có nhiều vật dụng cản trở lối đi. 

Tại thời điểm cháy có 3 người đang ở trong nhà. Trong đó có 1 nạn nhân tự thoát ra ngoài, còn 2 nạn nhân mắc kẹt tại vị trí cháy khu vực bếp được lực lượng nhanh chóng tiếp cận đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Lợi Trung đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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