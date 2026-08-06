Không ngờ loại rau chỉ vài nghìn ở chợ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 06/08/2026 05:00

Hành lá là loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau gia vị nhỏ bé này lại là một "kho báu" dinh dưỡng cực kỳ quý giá cho sức khỏe?

Thành phần dinh dưỡng có trong cây hành lá

Hành lá có thành phần chính là nước. Mỗi bát hành chứa khoảng 32 calo, không có cholesterol, chỉ có một ít chất béo và đường. So với nhiều loại rau khác thì hành lá rất ít carbs.

Không ngờ loại rau chỉ vài nghìn ở chợ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong bát hành lá có:

- Vitamin K tốt cho sự chắc khỏe của hệ xương và giúp đông máu.

- Vitamin C chống oxy hóa có tác dụng hạn chế tổn thương tới các tế bào lành mạnh của cơ thể.

- Folate - vitamin có trong cấu trúc sợi ADN, rất cần với phụ nữ mang thai.

- Allicin với khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ.

- Vitamin A, lutein, carotenoid và zeaxanthin cải thiện hệ miễn dịch và tốt cho thị giác.

- Các loại men tiêu hóa tốt cho hệ tiêu hóa như: ivertin, pepsin, pancreatin, acid béo,...

- Các chất vô cơ: P, Fe, Ca.

Công dụng của hành lá đối với sức khỏe 

Duy trì sức khỏe tim mạch: Ăn hành lá có tác dụng gì? Với hàm lượng kali cao, hành lá giúp duy trì huyết áp bình thường. Nó cũng có chức năng thúc đẩy hoạt động của cơ tim, làm giảm lượng cholesterol LDL xấu và tăng lượng cholesterol HDL tốt. Hơn nữa, hành lá rất có lợi trong việc ngăn ngừa các trường hợp đau tim và đột quỵ.

Không ngờ loại rau chỉ vài nghìn ở chợ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giãn cơ khi bị chuột rút: Ăn hành lá có tác dụng gì? Trong hành lá có hàm lượng magie cao đáng kể, vì vậy, loại rau này trở thành lựa chọn lý tưởng để giảm đau nhức cơ và chuột rút. Hơn nữa, sau khi tập luyện cường độ cao, khi cơ ở tay và chân bị căng, việc ăn súp hành lá có thể làm giảm ngay các triệu chứng đau và khó chịu.

Giúp xương khớp chắc khỏe: Chỉ cần ăn một lượng nhỏ hành lá, bạn đã nạp đủ lượng Vitamin K cần thiết cho một ngày. Vitamin K đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì mật độ xương và giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, từ đó ngăn ngừa nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.

Tốt cho mắt và tăng cường thị lực: Hành lá rất giàu Vitamin A và các hợp chất carotenoid như lutein và zeaxanthin. Các chất này giúp bảo vệ tế bào mắt khỏi các gốc tự do, giảm mỏi mắt và ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng cũng như đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Hành lá chứa một lượng chất xơ dồi dào, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột phát triển khỏe mạnh. Hơn nữa, nó còn giúp giảm bớt các chứng đầy hơi, khó tiêu.

Không ngờ loại rau chỉ vài nghìn ở chợ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa nguy cơ ung thư: Hành lá thuộc họ Allium (cùng họ với tỏi, hành tây), vốn nổi tiếng với khả năng ngăn ngừa ung thư. Hợp chất allyl sulfide có trong hành lá giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư vòm họng.

Tác dụng phụ khi ăn hành lá

Hành lá thường là một loại rau cực kỳ đa năng đã được đưa vào nhiều món ăn khác nhau vì hương vị của nó hoặc thậm chí là để trang trí. Ở mức độ vừa phải, hành lá không gây hại hoặc bất kỳ tác dụng phụ đáng chú ý nào. Những người bị dị ứng với hành lá có thể gặp các triệu chứng nổi mề đay, ngứa, viêm da tiếp xúc, viêm mũi kết mạc, sưng tấy và trong một số trường hợp hiếm gặp là sốc phản vệ.

Ăn quá nhiều hành lá có thể gây ra các triệu chứng buồn nôn, đầy hơi, nôn mửa, hội chứng ruột kích thích và ợ nóng. Do đó, mọi người chỉ tiêu thụ một lượng hành lá thích hợp trong các bữa ăn hàng ngày.

Không ngờ loại rau chỉ vài nghìn ở chợ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hành lá có thể coi là một loại rau gia vị tuyệt vời bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị và những lợi ích sức khỏe ấn tượng. Hành lá chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng như vitamin C, K và một số hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe con người khi sử dụng hợp lý.

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