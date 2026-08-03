Công dụng của rau mầm và những lưu ý an toàn khi ăn

Dinh dưỡng 03/08/2026 11:49

Rau mầm từ lâu đã được ca ngợi là một trong những 'siêu thực phẩm' nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Rau mầm có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với nhiều loại rau trưởng thành. Rau mầm giàu chất xơ, vitamin B và protein. Bên cạnh đó, rau mầm còn chứa rất nhiều enzym tiêu hóa và một số thành phần chất chống ôxy hóa. Cơ thể sẽ được bổ sung các vitamin và khoáng chất khác như sắt, kẽm, canxi, vitamin C, vitamin K, biotin... nếu ăn rau mầm thường xuyên. 

Công dụng của rau mầm và những lưu ý an toàn khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu khác cho thấy, rau mầm chứa lượng polyphenol và flavonoid cao, giúp giảm viêm, ngăn chặn quá trình oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như: bệnh tim mạch và ung thư. Ngoài ra, rau mầm còn chứa nhiều enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Enzyme này giúp phá vỡ các hợp chất khó tiêu hóa trong thực phẩm, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn.

3 công dụng tuyệt vời của rau mầm với sức khỏe

Giúp giảm lượng đường trong máu

Những người mắc bệnh tiểu đường có thể thấy rằng ăn rau mầm giúp họ ổn định đường huyết, kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn. Các nghiên cứu cho thấy rau mầm có thể làm giảm lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu đã theo dõi một nhóm nhỏ người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Một nửa ăn 60g rau mầm đậu lăng mỗi ngày cùng với chế độ ăn bình thường, trong khi nhóm còn lại chỉ ăn chế độ ăn bình thường. Vào cuối cuộc nghiên cứu kéo dài 8 tuần, những người ăn rau mầm đã giảm 10% nồng độ hemoglobin A1c, một dấu hiệu kiểm soát lượng đường trong máu - tốt hơn 12% so với nhóm đối chứng.

 

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Ảnh minh họa: Internet

Giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Theo nhiều nghiên cứu, việc nảy mầm hạt làm tăng đáng kể lượng chất xơ chứa trong đó. Chẳng hạn, trong một nghiên cứu, ngũ cốc được nảy mầm trong 5 ngày chứa nhiều chất xơ hơn tới 133% so với ngũ cốc chưa nảy mầm. Ở một trường hợp khác, việc cho đậu nảy mầm cho đến khi dài 5mm đã làm tăng tổng lượng chất xơ lên tới 226%.

Phần lớn chất xơ này là chất xơ “không hòa tan”, có nghĩa là nó không tan trong dạ dày của bạn. Thay vào đó, nó hoạt động như một prebiotic và nuôi dưỡng vi khuẩn “tốt” trong ruột của bạn. Những vi khuẩn này rất quan trọng để duy trì hệ thống tiêu hóa ổn định, khỏe mạnh và có thể giúp giảm các triệu chứng như đầy hơi và đầy hơi.

Giúp cải thiện sức khỏe tim mạch

Thêm rau mầm vào chế độ ăn uống của bạn cũng có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ rau mầm có thể làm giảm mức cholesterol ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc béo phì. Nó cũng cho thấy sự gia tăng cholesterol HDL “tốt” cũng như giảm chất béo trung tính và cholesterol LDL “xấu”. Mức cholesterol thấp hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và xơ vữa động mạch.

Công dụng của rau mầm và những lưu ý an toàn khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có một số loại rau mầm bạn không nên ăn như rau mầm cây sắn, rau mầm khoai tây, rau mầm đậu ván vì chúng có chứa lượng lớn glucozid sinh ra axit cyanhydric khiến cơ thể chúng ta bị nhiễm độc. Khi chúng ta sản xuất tự túc rau mầm, chỉ nên mua những hạt giống biết chắc chắn là ăn được, không nên thử nghiệm để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Thông thường cứ 100g rau mầm sẽ có hàm lượng dinh dưỡng bằng với 1,5kg rau bình thường. Vì vậy, dù là món rau giàu dinh dưỡng, nhưng việc ăn quá nhiều rau mầm cũng có những bất lợi cho sức khoẻ.

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