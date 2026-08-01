Đậu bắp rất tốt nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Dinh dưỡng 01/08/2026 11:58

Đậu bắp giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hoặc không phù hợp với tình trạng sức khỏe có thể gây tác dụng không mong muốn, khiến một số người cần thận trọng khi sử dụng.

Đậu bắp hay còn được gọi bằng các tên khác như mướp tây, bông vàng, bắp chà hay thảo cà phê,... có nguồn gốc từ Tây Phi. Nhờ vào khả năng chịu nóng bức và khô hạn rất tốt nên chủ yếu đậu bắp được trồng ở các vùng ôn đới hay nhiệt đới, được trồng nhiều nhất là ở miền Nam Hoa Kỳ. Đậu bắp cũng được trồng ở nước ta nhưng chủ yếu vẫn là ở các tỉnh miền Nam có khí hậu nóng bức.

Đậu bắp là loại cây ăn quả, có thể trồng thành cây một năm hoặc nhiều năm. Cây đậu bắp thường cao đến 2,5m với lá dài và rộng lớn từ 10cm đến 20cm. Hoa của cây đậu bắp có 5 cánh với màu trắng hoặc vàng, có các đốm đỏ tại phần gốc hoa. Quả đậu bắp dáng dài chứa nhiều hạt bên trong.

Đậu bắp rất tốt nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn để tránh ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ chứa hàm lượng chất xơ hòa tan dồi dào, đặc biệt là dạng gel nhầy, đậu bắp giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hạn chế tăng đường huyết sau bữa ăn. Các chất chống oxy hóa trong đậu bắp còn giúp giảm stress oxy hóa – yếu tố liên quan đến biến chứng của bệnh tiểu đường.

Bên cạnh tác dụng đối với đường huyết, đậu bắp cũng được đánh giá cao trong việc hỗ trợ giảm cân. Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, đậu bắp tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát khẩu phần ăn tự nhiên mà không gây thiếu hụt dinh dưỡng.

Chất xơ cũng góp phần cải thiện tiêu hóa, hạn chế táo bón - vấn đề thường gặp ở những người áp dụng chế độ ăn giảm cân. Hàm lượng vitamin C, folate và khoáng chất trong đậu bắp còn giúp duy trì chuyển hóa ổn định, hỗ trợ cơ thể hoạt động hiệu quả trong quá trình giảm cân.

Những ai không nên sử dụng đậu bắp?

Tuy đậu bắp có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn nhiều đậu bắp hàng ngày có thể khiến một số đối tượng dưới đây gặp một số tác dụng phụ không mong muốn.

Đậu bắp rất tốt nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn để tránh ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có vấn đề về đường ruột: Đậu bắp chứa nhiều fructans, một dạng carbohydrate có thể gây tiêu chảy và đầy hơi ở những người đã và đang có vấn đề về đường ruột. Điều đáng chú ý là những bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích và rối loạn đường ruột nhạy cảm với thực phẩm giàu fructan như đậu bắp.

Người nhạy cảm với solanine: Đậu bắp có chứa solanine có liên quan đến chứng đau khớp, viêm khớp và một số ít người nhạy cảm với thành phần này. Solanine cũng được tìm thấy trong cà chua, dâu tây, khoai tây, cà tím,... Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào cho thấy nên hạn chế solanine và loại thực phẩm với các loại rau củ quả nói chung có khả năng giảm viêm.

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Ăn thực phẩm giàu vitamin K có ảnh hưởng đến bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin. Vitamin K được cho là giúp hình thành các cục máu đông, ngăn chặn dòng máu đến tim hoặc não một cách nguy hiểm.

Đậu bắp rất tốt nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn để tránh ảnh hưởng sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị sỏi thận: Những người đã từng bị sỏi thận cũng nên tránh sử dụng đậu bắp vì trong đậu bắp có chứa một lượng lớn oxalat, chất này ở dạng canxi oxalat dễ hình thành sỏi thận.

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