Giá vàng hôm nay, ngày 1/8/2026: Lao dốc không phanh, người mua lỗ hơn 6 triệu sau một ngày

Đời sống 01/08/2026 10:04

Hôm nay, ngày 1/8/2026 giá vàng lao dốc đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ. Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và giá dầu phục hồi đã tạo áp lực lên giá vàng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 1/8, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vàng miếng ở mức 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm 2,2 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 900.000 đồng khi được mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng nhưng giảm đã bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một ngày. Cộng thêm chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn đều tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng thì chỉ sau một ngày người mua đã lỗ đến 6,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/8/2026: Lao dốc không phanh, người mua lỗ hơn 6 triệu sau một ngày - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: VietNamNet. 

Theo báo VietNamNet, lúc 21h ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.037 USD/ounce, giảm 69 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.034 USD/ounce.

Diễn biến của thị trường vàng tiếp tục chịu tác động từ quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các số liệu kinh tế mới công bố. Tại cuộc họp gần nhất, Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5-3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9-3. Ba quan chức ủng hộ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Thị trường vẫn đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Các dữ liệu công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục hạ nhiệt. GDP thực trong quý II tăng 1,5% theo năm, thấp hơn mức 2,1% của quý I. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

PCE lõi tăng 0,1% theo tháng, trong khi tốc độ tăng theo năm giảm xuống 3,3%. Thu nhập cá nhân tăng 0,2%, còn chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%.

Các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang giảm tốc và lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng chưa đủ để loại bỏ khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chịu nhiều gián đoạn do căng thẳng quân sự và rủi ro đối với các tuyến hàng hải. Giá dầu thô WTI giao dịch quanh 85,46 USD/thùng, còn dầu Brent duy trì ở vùng trên 80 USD/thùng.

Chỉ số USD tiếp tục đi lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh 4,67%.

Giá vàng hôm nay, ngày 31/7/2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 31/7/2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Hôm nay, ngày 31/7/2026 giá vàng bật tăng mạnh theo đà phục hồi của thế giới. Vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 37 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội