Giá vàng hôm nay, ngày 1/8/2026: Lao dốc không phanh, người mua lỗ hơn 6 triệu sau một ngày

Hôm nay, ngày 1/8/2026 giá vàng lao dốc đầu phiên giao dịch tại thị trường Mỹ. Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và giá dầu phục hồi đã tạo áp lực lên giá vàng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 1/8, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vàng miếng ở mức 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng, giảm 900.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm 2,2 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 900.000 đồng khi được mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng nhưng giảm đã bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một ngày. Cộng thêm chênh lệch giữa giá mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn đều tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng thì chỉ sau một ngày người mua đã lỗ đến 6,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: VietNamNet. Theo báo VietNamNet, lúc 21h ngày 31/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.037 USD/ounce, giảm 69 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.034 USD/ounce. Diễn biến của thị trường vàng tiếp tục chịu tác động từ quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các số liệu kinh tế mới công bố. Tại cuộc họp gần nhất, Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5-3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9-3. Ba quan chức ủng hộ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Thị trường vẫn đang tính đến khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Các dữ liệu công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục hạ nhiệt. GDP thực trong quý II tăng 1,5% theo năm, thấp hơn mức 2,1% của quý I. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi tăng 0,1% theo tháng, trong khi tốc độ tăng theo năm giảm xuống 3,3%. Thu nhập cá nhân tăng 0,2%, còn chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%. Các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang giảm tốc và lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng chưa đủ để loại bỏ khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chịu nhiều gián đoạn do căng thẳng quân sự và rủi ro đối với các tuyến hàng hải. Giá dầu thô WTI giao dịch quanh 85,46 USD/thùng, còn dầu Brent duy trì ở vùng trên 80 USD/thùng. Chỉ số USD tiếp tục đi lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh 4,67%.

Giá vàng hôm nay, ngày 31/7/2026: Tăng vọt 1,5 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ Hôm nay, ngày 31/7/2026 giá vàng bật tăng mạnh theo đà phục hồi của thế giới. Vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

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