Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, sung sướng nhiều tiền, gánh lộc vào nhà, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tâm linh - Tử vi 31/07/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, sung sướng nhiều tiền, gánh lộc vào nhà, không thành tỷ phú cũng là đại gia trong tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm bản mệnh chùn bước. Con giáp này biết đây là thời điểm để mình ghi điểm trong mắt mọi người.

Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, sung sướng nhiều tiền, gánh lộc vào nhà, không thành tỷ phú cũng là đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bản mệnh lại mắc phải cái bệnh cả thèm chóng chán nên khó có thể trở thành người được lãnh đạo tin tưởng. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, chớ bỏ dở giữa chừng.

Về phương diện tình cảm, có những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bản mệnh thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bản mệnh.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, nhờ Thiên Tài dẫn đường chỉ lối, tuổi Dậu sẽ đạt được thành quả lớn trong việc kiếm tiền. Chỉ cần chủ động trong chuyện làm ăn và kỹ tính một chút trong vấn đề liên quan tới giấy tờ thì sẽ đạt được kết quả chưa từng có và nhận được tiền thưởng hậu hĩnh.

Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, sung sướng nhiều tiền, gánh lộc vào nhà, không thành tỷ phú cũng là đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kim - Thủy tương sinh, hỗ trợ để bạn có được ưu thế nhất có thể trong ngày hôm nay. Bản mệnh là người rất kiên trì, chịu khó, tính cách nhẹ nhàng, phong cách sống rất hòa nhã, nên được mọi người kính trọng và yêu mến. Đó chính là chìa khóa mở cánh cửa đến với những thành công rực rỡ, giúp bạn có những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đừng vì vui mà ăn quá nhiều trong ngày hôm nay nếu không chúng sẽ gây ra thêm các vấn đề sức khỏe mà bạn đang có sẵn. Chỉ ăn lượng vừa đủ trong các cuộc gặp gỡ thôi nhé.

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, vận trình sự nghiệp của tuổi Mão có nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ. Nguyên nhân chủ yếu là do con giáp này quá chủ quan, hành động xốc nổi, không dành thời gian để tham khảo ý kiến của người khác nên khó tránh phạm sai lầm. Sai sót lần này có thể khiến bản mệnh bị đánh giá là chưa có trách nhiệm với công việc của mình.

Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, sung sướng nhiều tiền, gánh lộc vào nhà, không thành tỷ phú cũng là đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho ai đó, bản mệnh nên nhìn nhận lại bản thân trước tiên, tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm sẽ giúp bản mệnh tiến bộ nhanh hơn. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần tập trung hơn, làm việc theo đúng quy định của tập thể, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình, đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Lưu ý là đường tình duyên của con giáp này trong ngày hôm nay không được thuận cho lắm, nhất là với người độc thân. Dù con giáp này có được bạn bè hay người thân giới thiệu cho ai đó thì cũng nên cẩn trọng tìm hiểu đối phương, đừng vội vàng chấp nhận lời yêu trong khi chưa biết nhiều về nhau. Sự vội vàng có thể gây tổn thương cho cả hai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân trong 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 2 giờ 9 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi