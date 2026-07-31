Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, sung sướng nhiều tiền, gánh lộc vào nhà, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm bản mệnh chùn bước. Con giáp này biết đây là thời điểm để mình ghi điểm trong mắt mọi người.

Về phương diện tình cảm, có những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bản mệnh thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bản mệnh.

Tuy nhiên, bản mệnh lại mắc phải cái bệnh cả thèm chóng chán nên khó có thể trở thành người được lãnh đạo tin tưởng. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, chớ bỏ dở giữa chừng.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, nhờ Thiên Tài dẫn đường chỉ lối, tuổi Dậu sẽ đạt được thành quả lớn trong việc kiếm tiền. Chỉ cần chủ động trong chuyện làm ăn và kỹ tính một chút trong vấn đề liên quan tới giấy tờ thì sẽ đạt được kết quả chưa từng có và nhận được tiền thưởng hậu hĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Kim - Thủy tương sinh, hỗ trợ để bạn có được ưu thế nhất có thể trong ngày hôm nay. Bản mệnh là người rất kiên trì, chịu khó, tính cách nhẹ nhàng, phong cách sống rất hòa nhã, nên được mọi người kính trọng và yêu mến. Đó chính là chìa khóa mở cánh cửa đến với những thành công rực rỡ, giúp bạn có những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.



Đừng vì vui mà ăn quá nhiều trong ngày hôm nay nếu không chúng sẽ gây ra thêm các vấn đề sức khỏe mà bạn đang có sẵn. Chỉ ăn lượng vừa đủ trong các cuộc gặp gỡ thôi nhé.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới, từ 3 đến ngày 9/8/2026, vận trình sự nghiệp của tuổi Mão có nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ. Nguyên nhân chủ yếu là do con giáp này quá chủ quan, hành động xốc nổi, không dành thời gian để tham khảo ý kiến của người khác nên khó tránh phạm sai lầm. Sai sót lần này có thể khiến bản mệnh bị đánh giá là chưa có trách nhiệm với công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho ai đó, bản mệnh nên nhìn nhận lại bản thân trước tiên, tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm sẽ giúp bản mệnh tiến bộ nhanh hơn. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần tập trung hơn, làm việc theo đúng quy định của tập thể, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của mình, đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Lưu ý là đường tình duyên của con giáp này trong ngày hôm nay không được thuận cho lắm, nhất là với người độc thân. Dù con giáp này có được bạn bè hay người thân giới thiệu cho ai đó thì cũng nên cẩn trọng tìm hiểu đối phương, đừng vội vàng chấp nhận lời yêu trong khi chưa biết nhiều về nhau. Sự vội vàng có thể gây tổn thương cho cả hai.

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