Vàng và kim cương bị mất, nhân viên cửa hàng sốc khi phát hiện nghi phạm lộ diện

Một cửa hàng trang sức ở Tumakuru, Karnataka, Ấn Độ, đã chứng kiến một sự việc kỳ lạ khi đồ trang sức bằng vàng và kim cương trị giá gần 10 lakh rupee (274 triệu đồng) biến mất một cách bí ẩn nhưng không có dấu hiệu trộm cắp. Các nhân viên quyết định xem lại đoạn clip từ camera giám sát của cửa hàng thì phát hiện thủ phạm là một con chuột.

Video 2 giờ 47 phút trước 2 giờ 47 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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