Bé gái 6 tuổi bị gió mạnh cuốn bay ra khỏi cửa khi vẫn còn đang nằm trong cũi

Bé gái đang chơi trong cũi bên trong cửa hàng tiện lợi của gia đình thì một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến vào chiều thứ Bảy (25/7). Đoạn video ghi lại sự việc gây sốc cho thấy bé gái bị cuốn ra khỏi cửa hàng, băng qua mặt đường nhựa và rơi xuống một bãi cỏ ven đường.

Video 2 giờ 39 phút trước 2 giờ 39 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-6-tuoi-bi-gio-manh-cuon-bay-ra-khoi-cua-khi-van-con-dang-nam-trong-cui-765491.html