Vớt được chiếc túi màu đen trên biển, người đàn ông vội báo cảnh sát vì lý do bất ngờ

Sự việc xảy ra trong một chuyến đi ngoài khơi Brixham, Devon, Anh vào thứ Sáu (24/7). Người này kéo chiếc túi nilon màu đen vào, nghĩ rằng bên trong đầy rác. 'Nhưng sau khi mở ra, tôi phát hiện bên trong toàn là lá cần sa chưa qua chế biến'

Video 2 giờ 42 phút trước 2 giờ 42 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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