Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 30/07/2026 11:32

Thứ Sáu 31/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'.

Tuổi Dần

Mọi sự của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối thuận lợi trong ngày 24/10. Người tuổi này luôn lập ra những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng trong công việc. Cùng với sự siêng năng và chăm chỉ, bản mệnh đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Sự tự chủ tài chính giúp cho con giáp này nắm được nhiều cơ hội kiếm tiền trước mắt. Qua đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn trước đây. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hài hoà, nồng thắm. Người độc thân tìm thấy được cơ hội làm quen với đối tượng khác giới trong lần tình cờ nào đó. Bạn chợt nhận ra rằng hạnh phúc chẳng đâu xa mà ngay bên cạnh mình.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng' - Ảnh 1
Mọi sự của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối thuận lợi trong ngày 24/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối "thuận buồm xuôi gió" vào đúng ngày mai. Con giáp này có thể xử lý công việc trong khoảng thời gian ngắn nhờ có tinh thần hăng hái, hưng phấn. Con đường sự nghiệp mà bản mệnh lựa chọn đã mang về nguồn thu nhập dư dả, dồi dào. 

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này êm ấm, hòa thuận. Bạn và nửa kia khó lòng xa cách bởi những sóng gió, hiểu lầm trong cuộc sống. Người độc thân sẽ tìm được niềm vui riêng của mình mà không hề cảm thấy cô đơn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng' - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối "thuận buồm xuôi gió" vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều vận may bất ngờ khi bắt đầu làm việc ngày mới. Ngoài ra, quý nhân còn giúp bản mệnh hoàn thành xuất sắc kế hoạch hiện tại và gặt hái được nhiều thành tựu mới. Có vẻ như tài vận tăng tiến không ngừng trong khoảng thời gian này. Từ đó, con giáp này có được những cơ hội kiếm tiền tiềm năng cho mình. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khởi sắc. Bạn mau chóng hoàn thành công việc được giao và có nhiều thời gian hơn để dành cho người thân yêu của mình. Đồng thời, đây là còn là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm với người mình thích. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng' - Ảnh 3
Người tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều vận may bất ngờ khi bắt đầu làm việc ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đức năng thắng số, 3 con giáp gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ, tiền tài rủng rỉnh túi trong 9 ngày tới

Đức năng thắng số, 3 con giáp gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ, tiền tài rủng rỉnh túi trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Bất ngờ với công dụng của hạt đậu đen ít ai tận dụng hết

Bất ngờ với công dụng của hạt đậu đen ít ai tận dụng hết

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 31/7/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Danh tính nam TikToker nổi tiếng qua đời trong căn hộ cao cấp, hé lộ hình ảnh cuối cùng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Điều gì giúp Tạ Hiền duy trì vị thế biểu tượng của làng giải trí Hong Kong?

Điều gì giúp Tạ Hiền duy trì vị thế biểu tượng của làng giải trí Hong Kong?

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới

Số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới

Tin y tế 1 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường

Huỳnh Hiểu Minh muốn bảo vệ con khỏi sự chú ý của công chúng khi đến trường

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Vì sao laptop ASUS cùng cấu hình nhưng giá vẫn khác nhau?

Vì sao laptop ASUS cùng cấu hình nhưng giá vẫn khác nhau?

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 30/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 30/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Danh tính nữ tài xế lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Danh tính nữ tài xế lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

NÓNG: Tiêu hủy gần 80.000 hộp bột rau vi phạm chất lượng

NÓNG: Tiêu hủy gần 80.000 hộp bột rau vi phạm chất lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đức năng thắng số, 3 con giáp gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ, tiền tài rủng rỉnh túi trong 9 ngày tới

Đức năng thắng số, 3 con giáp gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc đời, vận mệnh ngày càng suôn sẻ, tiền tài rủng rỉnh túi trong 9 ngày tới

Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 31/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1, 2 tháng 8), 3 con giáp tiền nhiều ngập cửa, sung túc hưng thịnh, giàu sang chạm đỉnh, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Đúng 2 ngày cuối tháng 30-31/7/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tiền tài rực rỡ, hốt bạc, gánh Phú Quý về nhà

Đúng 2 ngày cuối tháng 30-31/7/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tiền tài rực rỡ, hốt bạc, gánh Phú Quý về nhà

Từ nay đến ngày 8/8/2026, 3 con giáp vận khí lên hương, sự nghiệp khởi sắc, tương lai không lo âu, muộn phiền, mọi việc hanh thông

Từ nay đến ngày 8/8/2026, 3 con giáp vận khí lên hương, sự nghiệp khởi sắc, tương lai không lo âu, muộn phiền, mọi việc hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/7/2026, 3 con giáp muốn Tài có Tài, muốn Phúc được Phúc, Rồng hóa Phượng, hứa hẹn giàu sang rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/7/2026, 3 con giáp muốn Tài có Tài, muốn Phúc được Phúc, Rồng hóa Phượng, hứa hẹn giàu sang rực rỡ