Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, quê Nghệ An) cùng các đồng phạm bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm, Chiếm giữ trái phép tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 30/7, TAND TPHCM ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10 - vụ án bắt nguồn từ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến 12/9.

Trong số 227 bị cáo, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân ), Andrea Aybar Carmona (người mẫu, diễn viên An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, thường được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện") bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án được xét xử công khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TPHCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TPHCM), điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) thuộc Công an TPHCM.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Thanh Lâm. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia giữ quyền công tố gồm các kiểm sát viên: Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Đình Thi, Vũ Minh Hùng, Lưu Hoài Chính, Lê Nguyên Thạch và Nguyễn Thị Mai Hương.

Ngoài ra, tòa án còn triệu tập hơn 120 luật sư cùng 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

Theo thông tin VNExpress, vụ việc được phát hiện vào sáng 16/3/2023, khi lực lượng hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường qua máy soi chiếu. Kết quả kiểm tra trực tiếp cho thấy trong các valy có hơn 8 kg thuốc lắc, hơn 3 kg ketamine (ma túy khay, loại có giá trị cao) cùng cocain.

Từ vụ việc này, Công an TP HCM phối hợp với nhiều lực lượng xác lập chuyên án mang bí số VN10 để đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.

Ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây. Ảnh: Báo Dân trí.

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM đã bắt giữ nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm có liên quan đến ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây sử dụng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây có tổng giá trị giao dịch ma túy gần 29.000 tỷ đồng, hoạt động thông qua gần 500 nhánh và phân nhánh tại 34 tỉnh, thành.

Chuyên án đã bóc gỡ từng mắt xích trong mạng lưới, thu giữ gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn và 3 quả lựu đạn.

Cơ quan công tố đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, với số lượng bị can rất lớn và phạm vi hoạt động trải rộng. Các bị can được xác định đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò chặt chẽ, đồng thời lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định đây là lần đầu họ cùng được phân công trên một chuyến bay và đồng ý vận chuyển khoảng 60 kg hàng hóa, gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng... từ Pháp về Việt Nam với tiền công 6,5 euro/kg (khoảng 169.000 đồng/kg).

Ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hàng không mang về Việt Nam. Ảnh: Báo VNExpress.

Các tiếp viên không quen biết, không liên lạc, không nhận hoặc chuyển tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị can khác trong vụ án. Vì vậy, cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xử lý hình sự về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cáo trạng cũng xác định Andrea Aybar Carmona (An Tây) đã cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy vào ngày 2/11/2024; đồng thời tổ chức cho Duy sử dụng ma túy vào ngày 8/11/2024.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai là Vũ Hải Anh bị cáo buộc đã chuẩn bị khí cười, ma túy, "nước vui", thuốc lắc và các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Đối với ca sĩ Chi Dân, cáo trạng xác định bị cáo cùng anh trai là Nguyễn Trung Tín đã bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ, góp tiền mua nhiều loại ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.