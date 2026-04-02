Sắp xét xử ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, "cô tiên từ thiện" Trúc Phương

Đời sống 02/04/2026 14:08

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng chuyên án VN10, đề nghị xét xử 227 bị can, trong đó có ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người mẫu An Tây.

Theo thông tin ZNews, ngày 2/4, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3/2023.

Bị can Hoàng Sỹ Thắng cùng đồng phạm bị VKSND TP.HCM truy tố về một hoặc các tội: vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; che giấu tội phạm; chiếm giữ trái phép tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Sắp xét xử ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương - Ảnh 1
Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng. Ảnh: ZNews. 

Theo thông tin báo Dân Trí, trong vụ án này, bị can Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha; người mẫu, diễn viên) bị truy tố về Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án Hoàng Sỹ Thắng và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, liên quan đến số lượng lớn bị can, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để thực hiện việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Liên quan tới hành vi phạm tội của ca sĩ Chi Dân, hồ sơ thể hiện, ngày 8/11/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra phòng 201 căn nhà tại địa chỉ trên, phát hiện Lê Thị Triều (26 tuổi, quê Gia Lai) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm. Kết quả, Triều dương tính với ma túy.

Triều khai sử dụng ma túy chung với bạn là Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền (ở cùng phòng), ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Trung Tín và Lương Thế Kiên ngay tại phòng của Triều vào sáng 4/11/2024; ngoài ra còn sử dụng ma túy với 2 người khác vào ngày 7/11/2024.

Theo cơ quan điều tra, chiều 3/11/2024, Hồng sang phòng Triều và Huyền chơi. Đến khoảng 23h, cả ba tổ chức ăn nhậu tại phòng. Hơn một tiếng sau, nhóm rủ thêm Long và Kiên đến nhậu, kéo dài đến gần 4h sáng hôm sau. Lúc này, ca sĩ Chi Dân nhắn tin rủ Hồng sang nhà mình nhậu, nhưng Hồng từ chối và rủ ngược lại.

Ít lâu sau, ca sĩ Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến. Tại đây, Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng ma túy và được mọi người hưởng ứng. Sau đó, Triều đặt mua ma túy, còn Tín trực tiếp ra nhận hàng từ một thanh niên không rõ lai lịch.

Ma túy được "xào" rồi để ra đĩa đặt trên bàn nhậu, mọi người dùng ống hút có sẵn trong phòng để hít. Riêng ca sĩ Chi Dân lấy móng tay xúc ma túy hít trực tiếp. Gói nylon chứa 3 viên thuốc lắc được để lên bàn, sau đó Hồng và Tín mỗi người dùng nửa viên, Huyền và Kiên mỗi người dùng một viên.

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Bị can Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tiếp đó, Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng thêm ma túy loại "nước vui", Tín liên hệ đối tượng bán ma túy và Chi Dân chi tiền. Khi hàng được giao, Chi Dân pha cùng bò húc và nước lọc trong nồi, rồi cả nhóm dùng muỗng múc uống.

Đến khoảng 9h ngày 4/11/2024, nhóm tiếp tục mua thêm ma túy để sử dụng. Sau đó, cả nhóm thống nhất dừng lại, ai về nhà nấy. Trước khi rời đi, Chi Dân hít thêm 2 đường, Tín rửa đĩa và vứt số ma túy còn lại trên đường về.

Ngày 13/3/2026, CQĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 227 bị can về các tội: tàng trữ trái phép chất ma túy; vận chuyển trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm; chiếm giữ trái phép tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Sau đó, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 227 bị can, trong đó có 4 bị can bị đề nghị xét xử vắng mặt như trên.

Trong thời gian tới, VKSND TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với TAND TP.HCM để khẩn trương đưa vụ án ra xét xử theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Tăng cường kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, truy tố và xét xử, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục phối hợp với CQĐT mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để bảo đảm xử lý triệt để, toàn diện vụ án.

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Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Ngày 21/8, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (SN 1981, anh trai Chi Dân), Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987).

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