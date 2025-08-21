Ngoài ra, Công an TP HCM còn đề nghị truy tố 29 người khác về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 21-8, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (SN 1981, anh trai Chi Dân), Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987).

Từ lời khai của Tuyến, Công an TP HCM phát hiện nhiều người khác sử dụng ma tuý mua từ Tuyến. Những người sử dụng ma tuý bị bắt quả tang tại một phòng trọ trên địa bàn quận Tân Bình (cũ) trong đó có anh em ca sĩ Chi Dân.

Kết luận điều tra thể hiện: Tối 6-11-2024, các trinh sát bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh (cũ) thì phát hiện trong phòng của Tuyến có một lượng ma tuý khoảng 238 gram.

Ca sĩ Chi Dân tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định ngày 4-11-2024, Tuyến có giao 2,5 gram ma túy loại ketamine đến một địa điểm trên đường Cộng Hòa qua ứng dụng giao hàng.

Ngày 8-11-2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra phòng 201 căn nhà tại địa chỉ trên, phát hiện Lê Thị Triều (26 tuổi, quê Gia Lai) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm, kết quả Triều dương tính với ma túy.

Triều khai sử dụng ma túy chung với bạn là Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền (ở chung phòng với Triều), ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Trung Tín (anh ruột ca sĩ Chi Dân) và Lương Thế Kiên ngay tại phòng của Triều vào sáng 4-11-2024, và sử dụng ma túy với 2 người khác vào ngày 7-11-2024.

Quá trình làm việc với nhóm trên, cơ quan điều tra xác định: chiều 3-11-2024, Hồng sang phòng Triều và Huyền chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày thì Hồng, Huyền, Triều tổ chức ăn nhậu tại phòng.

Hơn một tiếng sau, nhóm rủ thêm Long và Kiên đến nhậu. Nhóm 5 người tiếp tục nhậu cho đến khoảng gần 4h hôm sau. Ca sĩ Chi Dân nhắn tin rủ Hồng sang nhà nam ca sĩ để nhậu, nhưng Hồng không đi mà rủ Chi Dân sang chỗ mình.

Lát sau, ca sĩ Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến. Tại đây, ca sĩ Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng ma túy và được mọi người hưởng ứng.

Sau đó Triều đặt mua nửa hộp 5 ketamine với giá 2 triệu đồng và 3 viên thuốc lắc với giá 1,05 triệu đồng. Khoảng hơn 6h cùng ngày, có người gọi điện giao ma túy, Tín trực tiếp ra nhận ma túy từ 1 nam thanh niên (không rõ nhận dạng).

Ca sĩ Chi Dân cùng tang vật - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận ma túy xong, cả nhóm "xào" rồi để ra đĩa đặt trên bàn nhậu, lấy ống hút có sẵn trong phòng để hít ma túy. Riêng ca sĩ Chi Dân lấy móng tay xúc ma túy đưa vào mũi hít trực tiếp.

Còn gói ni lông chứa 3 viên thuốc lắc, Triều để lên bàn nhậu. Hồng sử dụng 1/2 viên, Tín sử dụng 1/2 viên, Huyền và Kiên mỗi người sử dụng 1 viên.

Chưa dừng lại, ca sĩ Chi Dân rủ cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy loại nước vui nên Tín liên hệ qua Telegram với đối tượng bán ma túy, đặt mua 2 gói nước vui với giá 7 triệu đồng. Lần này tiền mua ma túy nước vui do Chi Dân chi trả, chuyển khoản cho người bán.

Lát sau, một tài xế xe công nghệ (chưa rõ lai lịch) mang đến giao 1 túi ni lông bên trong có 2 gói nước vui hiệu FERRARI. Ca sĩ Chi Dân vào bếp lấy nồi pha nước vui chung với nước bò húc và nước lọc rồi cùng cả nhóm dùng muỗng múc uống.

Đến khoảng 9h sáng, nhóm tiếp tục thống nhất gọi thêm nửa hộp 5 ma túy ketamine với giá 2,5 triệu đồng. Lấy ma túy xong, Tín đổ ra đĩa chuẩn bị cho cả nhóm sử dụng thì Triều nhận được điện thoại kêu đi làm nên Triều không sử dụng nữa.

Cả nhóm sau đó thống nhất không "chơi" ma túy nữa mà ai về nhà nấy. Số ma túy trong đĩa, Chi Dân hít 2 đường rồi Tín rửa đĩa. Số ma túy còn lại Tín vứt bỏ trên đường về nhà.