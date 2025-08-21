Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy thi thể của 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi

Đời sống 21/08/2025 14:31

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể cháu gái S.T.S. (sinh năm 2014) cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 40m về phía hạ lưu.

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, khoảng 8h30 sáng 21/8, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và Ban quản lý bản Khằm đã phát hiện thi thể cháu gái S.T.S (sinh năm 2014), cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 30 - 40m.

Trước đó, khoảng 15h20 chiều 20/8, thi thể người mẹ là bà T.T.D (sinh năm 1974, trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý), cũng đã được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 500m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền đã bàn giao thi thể nạn nhân thứ 2 cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. 

Đại diện Đảng ủy, HĐND xã Trung Lý đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân theo quy định.

Phép màu không xảy ra: Đã tìm thấy thi thể của 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi - Ảnh 1
Các lực lượng đưa thi thể về bàn giao cho gia đình mai táng - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, vào khoảng 14h30 ngày 20/8, trong lúc đang di chuyển qua suối Chà Làm, hai mẹ con không may gặp lũ ống bất ngờ và bị cuốn trôi. 

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện địa phương tiếp tục chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, tăng cường cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực miền núi.

Hai chị em bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ, cháu bé nhỏ nhất mới 5 tuổi

Hai chị em bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ, cháu bé nhỏ nhất mới 5 tuổi

Ngày 21/8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận khẩn cấp 2 bệnh nhi bị bỏng nặng, nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi nước lũ cuốn trôi thi thể 2 mẹ con

TIN MỚI NHẤT

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Nghe tin vợ cũ có người mới, tôi hậm hực đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh thì hoảng hồn

Tâm sự 18 phút trước
Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đời sống 30 phút trước
Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 7 ngày tới (22/8 - 28/8), 3 con giáp hưởng đầy Phúc Khí, xởi lởi nên trời ban cho LỘC LÁ ùn ùn, không thành ĐẠI GIA cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Người giúp việc âm thầm cuốn gói bỏ đi nhưng bất ngờ để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi chết lặng

Tâm sự 58 phút trước
Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Thế giới 1 giờ 1 phút trước
Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Cảnh tượng hỗn loạn, người phụ nữ suýt bị thương khi cố giữ ô giữa cơn lốc xoáy

Video 1 giờ 18 phút trước
Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Từng được kỳ vọng sau năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thất bại, diễn xuất gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Người phụ nữ bỏng mắt vì gội đầu bằng rượu ngâm hạt na

Sức khỏe 1 giờ 27 phút trước
Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề, vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió từ nay đến 31/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Đu quay rơi tự do 15m, hàng loạt người bị thương nặng, trong đó có 2 trẻ em

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 22/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Đốt phòng trọ người yêu cũ, người đàn ông cướp xe máy tẩu thoát

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Hai chị em bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ, cháu bé nhỏ nhất mới 5 tuổi

Hai chị em bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ, cháu bé nhỏ nhất mới 5 tuổi

Thi thể người đàn ông bị biến dạng nằm trên đường ở TP.HCM, nghi bị ô tô tông tử vong

Thi thể người đàn ông bị biến dạng nằm trên đường ở TP.HCM, nghi bị ô tô tông tử vong

Nữ đại gia sinh năm 1988 chi 20.500 tỷ xây toà nhà cao thứ 3 tại Việt Nam

Nữ đại gia sinh năm 1988 chi 20.500 tỷ xây toà nhà cao thứ 3 tại Việt Nam