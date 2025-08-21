Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể cháu gái S.T.S. (sinh năm 2014) cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 40m về phía hạ lưu.

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, khoảng 8h30 sáng 21/8, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và Ban quản lý bản Khằm đã phát hiện thi thể cháu gái S.T.S (sinh năm 2014), cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 30 - 40m.

Trước đó, khoảng 15h20 chiều 20/8, thi thể người mẹ là bà T.T.D (sinh năm 1974, trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý), cũng đã được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 500m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền đã bàn giao thi thể nạn nhân thứ 2 cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Đại diện Đảng ủy, HĐND xã Trung Lý đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân theo quy định.

Các lực lượng đưa thi thể về bàn giao cho gia đình mai táng - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, vào khoảng 14h30 ngày 20/8, trong lúc đang di chuyển qua suối Chà Làm, hai mẹ con không may gặp lũ ống bất ngờ và bị cuốn trôi.

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện địa phương tiếp tục chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, tăng cường cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực miền núi.

