Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 28/11/2025 06:45

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sớm sẽ đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp vào đúng ngày mai. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà con giáp này dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân. Công việc nhờ thế mà tiến triển vô cùng hanh thông.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân trong gia đình vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, con giáp này cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bản mệnh biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ mình dù có bao sóng gió.

 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 1
Người tuổi Dần sớm sẽ đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ tam hợp hỗ trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Con giáp này sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng như sẵn lòng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhìn chung vận trình hôm nay tiến triển khá suôn sẻ, thuận lợi.

Ngũ hành Mộc sinh Hỏa, người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Tuy chưa tiến tới tình yêu nhưng có thể sau quá trình tìm hiểu biết đâu con giáp này và đối phương sẽ dần cảm mến và yêu thương nhau.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 2
Nhờ tam hợp hỗ trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thêm vào đó, nhờ bản tính hiền hòa, tốt bụng con giáp này luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn. Mọi người luôn dành sự yêu mến và tôn trọng cho bản mệnh.

Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày mai. Nếu tuổi Hợi còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bản mệnh những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề trước mắt, không phải lo lắng quá nhiều.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 3
Người tuổi Hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/11/2025, 3 con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/11/2025, 3 con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ Vinh Hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 28/11/2025, được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 28/11/2025, được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
"Biến" tóc bạc thành trang sức: Phụ nữ tuổi U60, U70 khoe vẻ thời thượng giữa Thủ đô

"Biến" tóc bạc thành trang sức: Phụ nữ tuổi U60, U70 khoe vẻ thời thượng giữa Thủ đô

Làm đẹp 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
5 dấu hiệu bất thường cơ quan sinh dục ở trẻ sơ sinh cha mẹ cần phát hiện sớm

5 dấu hiệu bất thường cơ quan sinh dục ở trẻ sơ sinh cha mẹ cần phát hiện sớm

Chăm sóc con 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/11/2025, 3 con giáp KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai, giàu sang ú ụ, Phúc khí tràn đầy, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/11/2025, 3 con giáp KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai, giàu sang ú ụ, Phúc khí tràn đầy, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Đời sống 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 28/11/2025, được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 28/11/2025, được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/11/2025, 3 con giáp KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai, giàu sang ú ụ, Phúc khí tràn đầy, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/11/2025, 3 con giáp KIẾM TIỀN nhiều như nước, thoát nạn tam tai, giàu sang ú ụ, Phúc khí tràn đầy, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Sau hôm nay, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, gặp nhiều may mắn, có cơ hội chinh phục đỉnh cao

Sau hôm nay, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, gặp nhiều may mắn, có cơ hội chinh phục đỉnh cao