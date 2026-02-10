Lần đầu giặt đồ cho vợ, tôi gục khóc khi phát hiện 'bí mật' cô ấy giấu kín bấy lâu nay

Tâm sự gia đình 10/02/2026 14:15

Không chỉ vậy, tôi còn nói dối rằng công việc gặp khó khăn, nên chỉ có thể gửi cho cô ấy nhiêu đó tiền. Vợ tôi tin ngay, lúc nào cũng động viên tôi cố gắng, cô ấy sẽ lo cho mẹ và con tôi ở nhà.

Tôi và vợ đã lấy nhau 7 năm, có hai con trai. Vì tôi bận rộn thường xuyên đi công tác xa nhà, vợ chồng phải thường xuyên sống xa nhau.

Tôi thường xuyên đi làm xa nên một mình vợ tôi vừa nuôi con vừa chăm sóc mẹ chồng. Nhiều khi thấy vợ vất vả quá, tôi nói để thuê người giúp việc nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Sau đó tôi nghe bạn bè nói cứ để vợ ở nhà một mình thì có ngày bị cắm sừng lúc nào không hay. Tôi nhìn vợ vẫn còn trẻ mà trong lòng không yên. 

Vì sợ vợ có tiền ra ngoài tìm đàn ông, mỗi tháng tôi chỉ gửi cho cô ấy 8 triệu chi tiêu. Nếu vợ cần thêm thì phải nói tôi biết dùng tiền để làm gì, nếu hợp lý thì tôi sẽ gửi thêm cho cô ấy. Nắm chi tiêu như thế, tôi sẽ biết chắc vợ làm gì, cô ấy không thể lừa dối tôi được.

Không chỉ vậy, tôi còn nói dối rằng công việc gặp khó khăn, nên chỉ có thể gửi cho cô ấy nhiêu đó tiền. Vợ tôi tin ngay, lúc nào cũng động viên tôi cố gắng, cô ấy sẽ lo cho mẹ và con tôi ở nhà.

Lần đầu giặt đồ cho vợ, tôi gục khóc khi phát hiện 'bí mật' cô ấy giấu kín bấy lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Suốt 5 năm sau đó, tôi yên tâm đi làm xa nhà, thỉnh thoảng về nhà nhưng vẫn không sợ mất vợ. Sau đó tôi quyết định chuyển đi công tác về gần nhà, tiện dành thời gian cho gia đình.

Đến một ngày, mẹ và vợ tôi đi chùa, hai con thì gửi sang nhà ngoại, tôi chẳng có việc gì làm nên đi dọn dẹp nhà cửa. Đúng lúc đó cúp điện, đồ thì chưa giặt, tôi đành phải giặt tay. Trong lúc lấy quần áo ra giặt, tôi ngẩn người nhìn thấy bộ quần áo lót của vợ, chúng cũ rách tới mức chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Tôi thấy sao đồ đã cũ như thế mà vợ vẫn chưa chịu thay? Sau đó tôi phát hiện tất cả quần áo của vợ đều như thế. Tôi lặng người hồi lâu rồi thấy mình thật xấu xa.

Vợ tôi sống thiếu thốn, tằn tiện bao năm qua chẳng phải là vì tôi đa nghi, không tin tưởng cô ấy hay sao? Tôi là người chồng vô tâm, chỉ biết nghi ngờ và đề phòng vợ, chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân hình. Với nhiêu đó tiền tôi gửi về nhà, chỉ đủ lo cho mẹ tôi và hai con thì vợ tôi lấy đâu ra tiền để mua gì cho mình?

Tôi thấy có lỗi và xấu hổ lắm. Tôi sẽ đền bù cho cô ấy bằng mọi cách, tôi sẽ trở thành người chồng tốt hơn để xứng đáng với người vợ tốt đẹp của mình!

Đêm khuya mở cửa cho chị gái, tôi sững sờ trước chiếc áo ướt sũng và bí mật kinh hoàng giấu sau lớp vải

Đêm khuya mở cửa cho chị gái, tôi sững sờ trước chiếc áo ướt sũng và bí mật kinh hoàng giấu sau lớp vải

Mở cửa cho chị gái, tôi hoảng hốt thấy áo của chị gái ướt sũng. Chị nói chạy xe đến gần tới nhà tôi thì mắc mưa, chị lười mặc áo mưa nên bị ướt. Tôi trách chị không cẩn thận, nếu bệnh cảm thì sao, anh rể sẽ trách tôi mất. Chị cúi đầu không nói gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi "hóa đá" khi biết công dụng thật sự của nó

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi "hóa đá" khi biết công dụng thật sự của nó

Tâm sự 27 phút trước
Vận đen nhường chỗ phú quý sau ngày 11/2/2026, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Vận đen nhường chỗ phú quý sau ngày 11/2/2026, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Đời sống 48 phút trước
Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Đời sống 51 phút trước
Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Sao quốc tế 53 phút trước
Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Thấy vợ lén lút xách đồ ăn vào viện, tôi bám theo để rồi quỵ ngã khi biết cô ấy đang chăm sóc "người lạ" này

Thấy vợ lén lút xách đồ ăn vào viện, tôi bám theo để rồi quỵ ngã khi biết cô ấy đang chăm sóc "người lạ" này

Tâm sự 59 phút trước
Vừa đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi chết lặng trước cảnh tượng trong phòng tắm của vợ

Vừa đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi chết lặng trước cảnh tượng trong phòng tắm của vợ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Đêm khuya mở cửa cho chị gái, tôi sững sờ trước chiếc áo ướt sũng và bí mật kinh hoàng giấu sau lớp vải

Đêm khuya mở cửa cho chị gái, tôi sững sờ trước chiếc áo ướt sũng và bí mật kinh hoàng giấu sau lớp vải

4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

4 năm làm dâu chưa một lần giáp mặt bố chồng, ngày ông xuất hiện, tôi ngã quỵ khi nhận ra "người quen cũ" năm nào

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này

Nửa đêm nhận tin nhắn của con, tôi ngất lịm thấy chồng đang đi công tác lại đừng cùng người này