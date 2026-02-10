Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi 'ngã ngửa' khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự gia đình 10/02/2026 14:41

Mai đưa con gái về ngoại sau khi ly hôn với chồng cũ, cô gặp người chồng hiện tại trong một nhà máy, gia đình anh tương đối nghèo nhưng điều quan trọng là người đàn ông này có thể chấp nhận con gái cô.

Đây là cuộc hôn nhân thứ 2 của Mai, người chồng đầu tiên của cô là do bố mẹ giới thiệu, gia đình đã tìm cho cô một người chồng giàu có để nhận được nhiều sính lễ trong đám cưới. Vì vậy nên không quan tâm xem anh ta là người như thế nào.

Sau khi kết hôn, Mai mới biết chồng cũ thích cờ bạc, nhiều khi đi vài ngày cũng không về nhà. Sau đó bố chồng qua đời, không ai đưa tiền cho chồng cũ nữa, anh ta bắt đầu trộm cắp và bị cảnh sát bắt vào tù.

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi 'ngã ngửa' khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa mới kết hôn, chồng đối xử với cô và con gái khá tốt, con gái của Mai đã chịu gọi chồng mới của mẹ là bố. Một lần, chồng đi nhậu với một người bạn đến nửa đêm chưa về nhà. Mai gọi vài cuộc điện thoại cho chồng và kết quả là hai vợ chồng cãi vã. Khi người chồng về đến nhà, anh ta nói rằng Mai không cho anh ta lá mặt, liên tục gọi điện khi mọi người đang dùng bữa. Mai tức giận và cũng cãi lại chồng vài câu, chẳng thể ngờ chồng Mai lại đánh cô bất tỉnh.

Lần đó Mai đã tha thứ cho chồng nhưng cô không ngờ rằng sau khi uống rượu là anh ta lại đánh vợ. Mặc dù mới kết hôn được một tháng nhưng Mai đã phải vào viện hai lần do bị chồng bạo hành. Lần này, chồng Mai xin cô tha lỗi, anh ta nấu canh gà rồi rửa chân cho Mai trong bệnh viện khiến cô có chút cảm động và muốn một lần nữa tha lỗi cho chồng.

Vậy nhưng bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng đó thì không thể nhịn được nữa, bác sĩ nói rằng: “Chị ơi, chị vào bệnh viện 2 lần vì bạo lực gia đình. Chị xem vết thương này có phải do người gây ra không, còn dùng bật lửa để làm chị bị thương nữa. Nếu là chị gái của tôi thì tôi nhất định sẽ khuyên chị ấy ly hôn”. Câu nói này của bác sĩ khiến Mai chợt bừng tỉnh.

