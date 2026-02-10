Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự gia đình 10/02/2026 14:41

Mai đưa con gái về ngoại sau khi ly hôn với chồng cũ, cô gặp người chồng hiện tại trong một nhà máy, gia đình anh tương đối nghèo nhưng điều quan trọng là người đàn ông này có thể chấp nhận con gái cô.

Đây là cuộc hôn nhân thứ 2 của Mai, người chồng đầu tiên của cô là do bố mẹ giới thiệu, gia đình đã tìm cho cô một người chồng giàu có để nhận được nhiều sính lễ trong đám cưới. Vì vậy nên không quan tâm xem anh ta là người như thế nào.

Sau khi kết hôn, Mai mới biết chồng cũ thích cờ bạc, nhiều khi đi vài ngày cũng không về nhà. Sau đó bố chồng qua đời, không ai đưa tiền cho chồng cũ nữa, anh ta bắt đầu trộm cắp và bị cảnh sát bắt vào tù.

Mai đưa con gái về ngoại sau khi ly hôn với chồng cũ, cô gặp người chồng hiện tại trong một nhà máy, gia đình anh tương đối nghèo nhưng điều quan trọng là người đàn ông này có thể chấp nhận con gái cô.

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi 'ngã ngửa' khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa mới kết hôn, chồng đối xử với cô và con gái khá tốt, con gái của Mai đã chịu gọi chồng mới của mẹ là bố. Một lần, chồng đi nhậu với một người bạn đến nửa đêm chưa về nhà. Mai gọi vài cuộc điện thoại cho chồng và kết quả là hai vợ chồng cãi vã. Khi người chồng về đến nhà, anh ta nói rằng Mai không cho anh ta lá mặt, liên tục gọi điện khi mọi người đang dùng bữa. Mai tức giận và cũng cãi lại chồng vài câu, chẳng thể ngờ chồng Mai lại đánh cô bất tỉnh.

Lần đó Mai đã tha thứ cho chồng nhưng cô không ngờ rằng sau khi uống rượu là anh ta lại đánh vợ. Mặc dù mới kết hôn được một tháng nhưng Mai đã phải vào viện hai lần do bị chồng bạo hành. Lần này, chồng Mai xin cô tha lỗi, anh ta nấu canh gà rồi rửa chân cho Mai trong bệnh viện khiến cô có chút cảm động và muốn một lần nữa tha lỗi cho chồng.

Vậy nhưng bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng đó thì không thể nhịn được nữa, bác sĩ nói rằng: “Chị ơi, chị vào bệnh viện 2 lần vì bạo lực gia đình. Chị xem vết thương này có phải do người gây ra không, còn dùng bật lửa để làm chị bị thương nữa. Nếu là chị gái của tôi thì tôi nhất định sẽ khuyên chị ấy ly hôn”. Câu nói này của bác sĩ khiến Mai chợt bừng tỉnh.

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Lần đầu tôi và cô ấy đến nhà nghỉ, tôi đã thấy ngờ ngợ vì cô ấy rất thành thục, không giống con nhà lành. Nhưng tôi cũng không chất vấn hay hỏi gì nhiều. Giờ mới vỡ lẽ, thì ra đó là nghề nghiệp nên cô ấy mới thành thạo như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 23 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 1 giờ 15 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"