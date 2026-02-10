Quy tắc 'vàng' khi cúng Táo Quân: Làm sao để lòng thành được chứng giám trọn vẹn?

Không gian sống 10/02/2026 05:00

Ngày 23 tháng Chạp năm nay rơi vào thứ Ba (10/02/2026). Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất khởi đầu cho chuỗi ngày Tết cổ truyền. Để việc thờ cúng được linh ứng và tránh những sai sót không đáng có, gia chủ cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây trước khi sửa soạn mâm lễ.

Thả cá chép đúng cách để ông Táo về trời

Theo quan niệm dân gian, cá chép phải được thả trước giờ Ngọ (12h trưa ngày 23 tháng Chạp) thì mới kịp lên Thiên đình. Do vậy, ngay từ tối ngày 22 đến sáng sớm 23 tháng Chạp, người người đã bắt đầu thả cá ra sông, suối, hồ nước gần nhà.

Thả cá chép thế nào cho vừa đúng ý nghĩa tâm linh, vừa đúng mục đích tái tạo nguồn lợi bảo vệ môi trường không phải ai cũng hiểu biết đầy đủ. Nhiều người không phải thả cá mà đổ, ném, quăng cá hoặc ném luôn cả túi ni lông chứa cá xuống ao, hồ.

Quy tắc 'vàng' khi cúng Táo Quân: Làm sao để lòng thành được chứng giám trọn vẹn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Như vậy không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn thể hiện thái độ bất kính, sai ý nghĩa, chuẩn mực với phong tục cổ truyền của dân tộc.

Thả cá chép đúng cách là thả từ từ, nhẹ nhàng xuống sông, hồ để cá còn có cơ hội được sống. Không ném cá từ trên cao xuống cá dập bụng dập phổi dễ chết, Không thả cá cùng túi nilon xuống nước, không đổ tàn tro, bụi bẩn, chân hương xuống ao hồ sông suối, chịu khó lặn lội xuống bậc thềm gần mặt nước nâng cá ở tay, cho cá hoà mình bơi đi.

Trước khi thả cá, bạn nên cầu khấn những điều tốt lành cho bản thân, gia đình rồi mới từ từ để cá chép bơi xuống mặt nước với lòng thành kính, thiêng liêng nhất.

Khi cúng ông Công ông Táo người ta thương tránh cúng sau 12 giờ trưa, bởi theo quan niệm dân gian, từ 12h trưa ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các Táo đã bay về trời. Vì vậy trong ngày 23 các bạn nên sắp xếp thời gian để cúng trong buổi sáng.

Lưu ý khi thực hiện cúng ông Công ông Táo:

  • Thực hiện lễ cúng ở nơi trang nghiêm, sạch sẽ
  • Chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo
  • Không cầu xin tài lộc khi cúng ông Táo
  • Tranh thủ dọn dẹp lại bàn thờ, tỉa chân nhang, lau chùi thật cẩn thận để chuẩn bị đón năm mới.
Hướng dẫn chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo 2026: Đầy đủ, trang nghiêm và đúng lễ.

Hướng dẫn chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo 2026: Đầy đủ, trang nghiêm và đúng lễ.

Cứ đến ngày 23 tháng Chạp hằng năm, nghi thức cúng Táo Quân lại trở thành nét đẹp không thể thiếu trong mỗi nếp nhà Việt. Để buổi lễ tiễn đưa các vị thần bếp về trời thêm phần trang nghiêm và trọn vẹn, hãy cùng điểm lại danh sách những lễ vật và món ăn nhất định phải có trên mâm cỗ truyền thống.

