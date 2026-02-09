Vì sao Hoàng Tử Thao kinh doanh thu 30 tỉ won nhưng chưa hồi vốn?

Sao quốc tế 09/02/2026 14:47

Mới đây, Hoàng Tử Thao (TAO - cựu thành viên nhóm EXO) xuất hiện trên một chương trình giải trí trực tuyến Hàn Quốc, chia sẻ về cuộc sống và các dự án hiện tại.

Xuất hiện trên một chương trình giải trí trực tuyến Hàn Quốc, khi được MC Hong Jin Kyung hỏi dạo này thế nào, Hoàng Tử Thao mỉm cười trả lời bằng tiếng Hàn: “Cuộc sống rất ổn, tôi đã kết hôn rồi”, cho thấy tinh thần thoải mái và tích cực.

MC Hong Jin Kyung nhắc đến việc Hoàng Tử Thao đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, anh thẳng thắn tiết lộ: “Sản phẩm chủ lực của tôi là băng vệ sinh”.

Anh cho biết, lý do bước chân vào thị trường sản phẩm dành cho phụ nữ là vì anh muốn phụ nữ có thể sử dụng những sản phẩm an toàn, không phải lo lắng hay bất an. Hoàng Tử Thao nhấn mạnh an toàn sản phẩm là cốt lõi trong triết lý kinh doanh của mình: “Tôi muốn tạo ra thứ mà phụ nữ có thể tin tưởng”.

Vì sao Hoàng Tử Thao kinh doanh thu 30 tỉ won nhưng chưa hồi vốn? - Ảnh 1

Đồng thời, anh cho biết quy trình sản xuất có thể được giám sát bất cứ lúc nào để đảm bảo chất lượng và vệ sinh. Theo anh, sự minh bạch và an toàn quan trọng hơn lợi nhuận ngắn hạn.

Vào thời điểm tham gia chương trình, Hoàng Tử Thao tiết lộ, khoảng 150 triệu miếng băng vệ sinh từ thương hiệu Domyway của anh đã được bán ra, mang về doanh thu khoảng 31,6 tỉ won (khoảng 560 tỉ đồng).

Dù con số rất ấn tượng, anh thừa nhận một cách thẳng thắn rằng doanh nghiệp vẫn chưa hoàn toàn hòa vốn và lợi nhuận ròng còn khá khiêm tốn. Ban đầu, Hoàng Tử Thao đầu tư số vốn khoảng 275 triệu NDT, cả nhà máy có 6 dây chuyền, mỗi dây chuyền hơn 20 triệu NDT.

Vì sao Hoàng Tử Thao kinh doanh thu 30 tỉ won nhưng chưa hồi vốn? - Ảnh 2

Theo Hoàng Tử Thao, quyết định ra mắt thương hiệu này xuất phát từ trách nhiệm xã hội, chứ không đơn thuần vì mục tiêu thương mại.

Bối cảnh ra đời của thương hiệu gắn liền với một vụ bê bối lớn tại Trung Quốc, khi một số nhà sản xuất bị phát hiện tái chế và bán lại hàng đã qua sử dụng.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, Hoàng Tử Thao bày tỏ sự bức xúc mạnh mẽ, cho rằng việc trục lợi từ hành vi đó là “đáng ghê tởm”. Anh khẳng định sẽ đích thân sản xuất những sản phẩm sạch, tử tế để đối mặt trực diện với những vấn đề nhức nhối của ngành.

Có thông tin tiết lộ, Hoàng Tử Thao đã ghi hình chương trình từ tháng 8.2025, khi thương hiệu Domyway mới chỉ hoạt động được 3 tháng, nên việc chưa thu hồi vốn là điều có thể dự đoán.

'Vương miện ngàn vàng' Hoàng Tử Thao đội cho vợ trong ngày cưới 'gây sốt' 'MXH

'Vương miện ngàn vàng' Hoàng Tử Thao đội cho vợ trong ngày cưới 'gây sốt' 'MXH

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã tổ chức lễ cưới ngày 16/10 tại Tam Á (Trung Quốc). Buổi lễ được phát trực tiếp, song không công bố danh sách khách mời.

