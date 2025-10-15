Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Chiều 15/10, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đồng loạt đăng tải ảnh cưới trên Weibo. Từ Nghệ Dương thống nhất concept, chỉ đăng hình diện cùng một lễ phục được chụp ở khuôn viên một căn biệt thự.

Đám cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương sẽ chính thức diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tại Vịnh Haitang, Tam Á. Sự kiện trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ trên thanh tìm kiếm Weibo hôm nay.

Sau nhiều năm quen biết, cặp đôi được xem là một trong những mối tình được quan tâm nhất làng giải trí Hoa ngữ. Trước thềm lễ cưới, cả hai đều giữ thái độ kín tiếng, chỉ xác nhận thông tin vào đầu tháng 10, khiến công chúng càng thêm tò mò về quy mô và hình thức tổ chức.

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 1Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 2Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 3Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 4Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 5

Hoàng Tử Thao là "ông chủ" giàu có và chịu chi nức tiếng. Anh từng dựng nguyên một mô hình lâu đài hường phấn, trải thảm hoa để cầu hôn Từ Nghệ Dương. Vì thế, nhiều người suy đoán cặp đôi sẽ "chơi lớn" để có bộ ảnh cưới thật hoành tráng. Hình cưới được tung ra khiến dân mạng bất ngờ vì đơn giản hơn tưởng tượng nhưng vẫn lung linh và ngọt ngào. 

Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày mai (16/10) tại Tam Á (Trung Quốc). Truyền thông dự đoán đây là "hôn lễ thế kỷ" với trang trí xa hoa và dàn khách mời có nhiều cái tên đình đám của làng giải trí như Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Vương Tuấn Khải... Trong khi người hâm mộ dự đoán tiệc cưới sẽ rất vui vì cô dâu chú rể đều "tẻn tẻn". Quà tặng cho khách được cho là gồm bộ sản phẩm chăm sóc da cao cấp, thiệp có chữ ký tay. Sẽ có livestream quay xổ số để tìm ra fan may mắn nhận được quà.

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 6Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 7Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 8Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 9

Trước đó, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương từng tiết lộ họ sẵn sàng mời khoảng 2 - 3 bàn tiệc cho fan. Tuy nhiên, có vẻ kế hoạch này đã bị hủy và thay thế bằng phương án livestream. Trong buổi live cách đây vài ngày, Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao xác nhận họ sẽ phát trực tiếp hôn lễ.

"Chú rể" thích cả hai sẽ cầm máy "chạy vòng vòng", trong khi "cô dâu" Nghệ Dương muốn có hình ảnh chuyên nghiệp và ổn định hơn nếu sử dụng ê-kíp chuyên nghiệp. Toàn bộ lợi nhuận từ livestream này sẽ được quyên góp cho tổ chức hỗ trợ trẻ mắc bệnh ung thư.

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 10Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 11Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 12Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự? - Ảnh 13

Tại Trung Quốc, thị trường "chợ đen" rao bán vé mời dự hôn lễ của Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao (lợi dụng tin tức cặp đôi mời fan đến đám cưới), với giá 4.500 tệ (hơn 16 triệu đồng). Phòng làm việc của 2 ngôi sao đã lập tức đính chính rằng, không có chuyện "bán vé đám cưới", kêu gọi người hâm mộ và công chúng không tin vào lời đồn thất thiệt để tránh bị lừa đảo.

