Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh tổ chức đám cưới: Cô dâu đẹp như thiên sứ, chú rể đào hoa số 1 Cbiz

Sao quốc tế 28/11/2025 17:37

Những thông tin xoay quanh đám cưới của cặp đôi Khưu Trạch - Hứa Vỹ Ninh đang gây sốt mạng xã hội.

Dàn sao gồm Đào Tinh Oánh, Trần Di Dung, Trần Mỹ Phượng, Kha Chấn Đông... sẽ tham dự lễ cưới của Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh vào tối 28/11. Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh đã kết hôn được 4 năm. Họ tổ chức tiệc cưới tối 28/11 tại khách sạn Mandarin Oriental Đài Bắc. Danh sách khách mời buổi lễ toàn ngôi sao như Đào Tinh Oánh, Trần Di Dung, Trần Mỹ Phượng, Kha Chấn Đông, Stella Chang, Vương Dương Minh, Julia Peng, Tăng Chi Kiều, Tạ Doanh Huyên…

Hôm 5/5, China Times đưa tin Hứa Vỹ Ninh mang thai con đầu lòng sau hơn 3 năm kết hôn với Khưu Trạch. Nữ diễn viên tăng 12 kg trong thời gian mang thai.

Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh tổ chức đám cưới: Cô dâu đẹp như thiên sứ, chú rể đào hoa số 1 Cbiz - Ảnh 1Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh tổ chức đám cưới: Cô dâu đẹp như thiên sứ, chú rể đào hoa số 1 Cbiz - Ảnh 2

Tới tháng 8, Hứa Vỹ Ninh sinh con đầu lòng. Nữ diễn viên nhanh chóng giảm cân, chỉ còn 52 kg. Tháng 9, Hứa Vỹ Ninh lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi sinh con. Cô thu hút sự chú ý với vóc dáng thon gọn, làn da cũng hồng hào.

Gần đây, cô xuất hiện trong một chương trình và chia sẻ chi tiết về lời cầu hôn của Khưu Trạch. Theo đó, sau khi đăng ký kết hôn, nam diễn viên tổ chức một buổi lễ nhỏ, quỳ xuống trước mặt bạn gái và nói những lời tình cảm.

Hứa Vỹ Ninh không cảm thấy cách làm của người yêu thiếu sự trang trọng. Bởi với cô, bất cứ điều gì quá hoành tráng đều khiến cô cảm thấy áp lực. Vì vậy, lời cầu hôn của bạn trai phù hợp và khiến Hứa Vỹ Ninh rất hài lòng.

Về việc bắt đầu thích Khưu Trạch từ khi nào, Hứa Vỹ Ninh cho biết sau khi đóng phim When a Man Falls in Love, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Hứa Vỹ Ninh nhớ lại thời điểm một thành viên trong gia đình qua đời, bạn trai đã luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô. Điều này khiến Hứa Vỹ Ninh nhìn thấy ở bạn trai những phẩm chất khiến cô muốn ở bên đối phương mãi mãi.

 

Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh tổ chức đám cưới: Cô dâu đẹp như thiên sứ, chú rể đào hoa số 1 Cbiz - Ảnh 3

Cả hai chính thức trở thành vợ chồng từ tháng 12/2021 sau 6 tháng hẹn hò. Khưu Trạch sinh năm 1981, là tài tử nổi tiếng Đài Loan. Anh đóng phim từ 2004. Nam diễn viên tham gia các bộ phim như Good Luck! Boy, Dear Ex, An Encounter to Remember, Man In Love…

Hứa Vỹ Ninh sinh năm 1984, lần đầu tiên được chú ý qua vai phụ trong bộ phim truyền hình Đài Loan It Started with a Kiss và phần tiếp theo They Kiss Again. Vai diễn Doris trong bộ phim Đài Loan Design 7 Love đã mang về cho cô đề cử giải Kim Mã, hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc.

