Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong

Đời sống 28/11/2025 15:23

Ngày 28/11, Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho biết, sức khỏe của cháu V.V.T. (6 tuổi, trú xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 28/11, Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cho biết, sức khỏe của cháu V.V.T. (6 tuổi, trú xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Trong khi đó, lãnh đạo Trường Tiểu học Nghĩa Thương (xã Tư Nghĩa) cho biết, sáng 26/11, cháu T. (lớp 1) đến lớp học bình thường. Tuy nhiên, khoảng 9h45 cùng ngày, em được cha ruột là Võ Văn Tin (SN 1998, trú xã Tư Nghĩa) đến đón về.

"Hôm đó, cha của T. xin phép đón con sớm vì có việc gấp, lo rằng nếu chờ đến giờ tan học sẽ không kịp thu xếp. Ít lâu sau khi em rời trường, nhà trường nhận được tin báo ba cha con bị đuối nước. Ngay khi sự việc xảy ra, các thầy cô đã có mặt tại bệnh viện để đồng hành cùng em. Chiều qua, chúng tôi vào thăm, thấy T. đã ổn định, có thể trò chuyện và ăn uống bình thường", lãnh đạo nhà trường nói.

Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong - Ảnh 1

Sau thời gian điều trị, cháu T. đã được xuất viện - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Liên quan đến vụ việc cha ôm 2 con nhảy xuống sông Trà Khúc, ngay trong tối 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ khẩn cấp Võ Văn Tin do có dấu hiệu của tội "Giết người", được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trước đó sáng 26/11, Tin chở con gái 2 tuổi đến trường nơi con trai 6 tuổi học xin cho con về sớm. Sau khi đón con, Tin chở cả hai con về phía cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh) rồi bất ngờ dừng lại trên cầu.

Tin sau đó đã ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc. Sự việc xảy ra lúc 10h trưa 26-11. Người dân sống gần khu vực phát hiện sự việc đã lao ra ứng cứu. Do nước sông Trà Khúc đang lên cao, dòng nước chảy mạnh nên việc ứng cứu mất rất nhiều thời gian.

Vật lộn với dòng nước, cuối cùng cả 3 cha con được đưa lên bờ. Nhưng bé gái 2 tuổi bị ngạt nước và không qua khỏi, khi người dân đưa đến bệnh viện đã ngừng tim.

Bé trai 6 tuổi được cứu sống kịp thời và đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi điều trị.

Riêng Tin được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị và sức khỏe ổn định nhanh chóng.

Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong - Ảnh 2
Võ Văn Tin, người cha ôm hai con nhảy sông Trà Khúc tự tử bị bắt giữ khẩn cấp - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đến tối 26/11, xác định sự việc nghiêm trọng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin để điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, Tin cùng vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP.HCM) và hai con sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Gần đây do mâu thuẫn gia đình, Tin đưa hai con về quê (thôn Điện An 4) sinh sống và xin vào làm việc ở nhà máy nước đá tại thôn Thanh Hà (xã Tư Nghĩa).

Sau khi dẫn con về quê, Tin có biểu hiện buồn chuyện gia đình. Trước đó, Tin từng dẫn hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tử nhưng không thành.

Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Sáng 28/11, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin về trường hợp của cháu N.B.T (5 tuổi, Gia Lai), nạn nhân của vụ phóng hỏa xảy ra rạng sáng 19/10.

