Theo cơ quan chức năng, Phan Thị Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với Hoàng Kim Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.

Theo thông tin từ VTC News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.

Trong đó, chỉ riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.

Toàn bộ kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/sản phẩm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, để thuyết phục khách hàng, 5 năm qua (từ cuối năm 2019 đến hết năm 2024), Mailisa bỏ ra 20 tỷ đồng mỗi tháng để quảng cáo trên Facebook, TikTok và Google. Những chiến dịch livestream của các KOLs, hình ảnh spa sang trọng và các chuyến từ thiện được dàn dựng công phu nhằm che đậy và phù phép cho các sản phẩm mỹ phẩm giá rẻ trở thành hàng cao cấp.

Ngoài ra, để đủ điều kiện lưu hành, chủ hệ thống là Phạm Thị Mai và Hoàng Kim Khánh còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong (Trung Quốc), sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được “hợp pháp hóa” bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phạm Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa.…