Vụ thẩm mỹ viện Mailisa: Từ nhân viên bưng bê đến bà chủ bị thu giữ 100 'sổ đỏ', 300 cây vàng...

Theo thông tin từ VTC News, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố vụ án Buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Công ty đầu tiên của Phan Thị Mai lập ra là Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa chuyên về thẩm mỹ, làm đẹp da. Đây cũng là giai đoạn Mai gặp Hoàng Kim Khánh. Thời điểm này, Khánh là sinh viên vừa ra trường, vào TPHCM để lập nghiệp trong lĩnh vực truyền thông.

Trong đó, Phan Thị Mai (SN 1974) xuất thân từ gia đình nghèo, chỉ học đến lớp 7, sau đó đến TPHCM làm những công việc như bưng bê, bán giày da... Khoảng cuối năm 1997, Phan Thị Mai bắt đầu khởi nghiệp bằng tiệm gội đầu, cắt tóc rồi phát triển dịch vụ làm đẹp, chăm sóc da.

Phan Thị Mai (bên trái), Hoàng Kim Khánh (bên phải) - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, từ những kỹ năng truyền thông sắc sảo của Hoàng Kim Khánh, kết hợp với khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng của Phan Thị Mai, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không ngừng phát triển, có 17 chi nhánh trải dài khắp cả nước, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm của gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Đáng chú ý, chỉ với ba mã chủ lực gồm: Kem loại bỏ sắc tố, ký hiệu M01; Kem xóa thâm làm sáng da, ký hiệu M03 và kem chống nắng che khuyết điểm BB Nano, ký hiệu M23 chiếm hơn 3,2 triệu hộp, mang về lợi nhuận bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Tất cả những sản phẩm này, được Mai và Khánh nhào nặn thành hàng cao cấp, thổi phồng bằng truyền thông và hình ảnh doanh nhân thành đạt để bán cho khách hàng.

Dưới vỏ bọc thương hiệu Doctor Magic, các sản phẩm từ kem dưỡng da, trị nám, sữa rửa mặt đến kem chống nắng… đều được Mai và Khánh đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/ sản phẩm. Phần lớn chi phí sản phẩm trên lại đổ vào bao bì bóng bẩy, tạo vẻ ngoài cao cấp nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Biệt phủ 4.000m² của Mailisa ở TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Các sản phẩm này, sau khi được sản xuất ở Quảng Châu, Trung Quốc được Mai và Khánh cấu kết với các đối tượng khác vận chuyển qua Hong Kong (Trung Quốc), nơi hai công ty “ma” do Mai và Khánh cùng các đối tượng người Trung Quốc dựng lên, để mở tờ khai nhập khẩu về Việt Nam.

Tại đây, từng lô hàng được gắn mác “sản xuất tại Hong Kong”, kèm hóa đơn xuất khẩu và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Sau đó, chúng được nhập khẩu về Việt Nam qua Công ty MK Skincare do Khánh làm tổng giám đốc, tất cả nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho một nguồn hàng rẻ tiền được 'phù phép' đội giá gấp nhiều lần trên thị trường.

Để sản phẩm được bán ra trên thị trường trong nước, Mai và Khánh đã móc nối với một số đối tượng người Trung Quốc xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong.

Khi về Việt Nam, các đối tượng nộp hồ sơ cấp số công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ giấy tờ “chuẩn quốc tế” tạo ra từ các hợp đồng vòng vo, hóa đơn giả mạo của các công ty vệ tinh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.