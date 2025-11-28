Một video ghi lại cảnh nhóm người túm tóc, tát vào mặt một cô gái quỳ dưới đất gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Lực lượng Công an địa phương đang nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc cô gái bị một số người ép quỳ bên đường, tát liên tiếp vào mặt.

Trước đó, một clip dài hơn 2 phút liên quan đến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong clip, cô gái bị một nhóm người vây quanh, bắt quỳ và bị túm tóc, tát nhiều lần vào mặt, cuối clip, nạn nhân còn bị đánh tới tấp.

Cô gái bị bắt quỳ, đánh hội đồng - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, sự việc được cho là xảy ra tại địa bàn xã Bắc Trạch, tuy nhiên chưa rõ thời điểm, lý do cũng như danh tính nạn nhân.

Nhiều tài khoản mạng xã hội tỏ ra bức xúc trước vụ việc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý hành vi của những người liên quan.

