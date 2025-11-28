Hai ông cháu bị tai nạn tử vong trên đường từ trường học về nhà

Đời sống 28/11/2025 13:58

Trưa 28/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 ông cháu tử vong tại chỗ trên đường Lê Duẩn (phường Pleiku).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 28/11, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giao khiến hai ông cháu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lương Tấn Sĩ (SN 1993, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải BKS 81A-530.85, lưu thông trên đường Lê Duẩn (Quốc lộ 19) theo hướng phường Pleiku đi phường Quy Nhơn. 

Khi đến đoạn qua tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai xe tải đã tông vào xe máy do ông Phan H.Đ. (SN 1955, trú phường Pleiku) điều khiển, chở theo cháu là Dương Ngọc B.N. (2015) lưu thông cùng chiều, phía trước chuyển hướng qua đường.

Hai ông cháu bị tai nạn tử vong trên đường từ trường học về nhà - Ảnh 1

Hai ông cháu đi xe máy bị xe tải tông từ phía sau tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ tai nạn đã khiến ông Phan H.Đ. và cháu Dương Ngọc B.N. tử vong tại chỗ.

Do vụ tai nạn xảy ra ở trung tâm phường Pleiku, nơi giao nhau giữa Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19 với các đường nội thị khác đã gây kẹt xe cục bộ. Lực lượng CSGT cùng lực lượng Công an phường Pleiku đã được huy động để phân luồng, điều tiết giao thông.

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Hỏa hoạn bùng lên tại quán bar, karaoke Romance rộng hơn 300 m2 nằm ngay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào tối 27/11. Khói lửa dữ dội bao trùm cả khu vực, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nam diễn viên tử vong ở phòng trọ nhưng không ai biết, tiết lộ nguyên nhân

Nam diễn viên tử vong ở phòng trọ nhưng không ai biết, tiết lộ nguyên nhân

Sao quốc tế 18 phút trước
Tiết lộ tiền thù lao của Hoắc Kiến Hoa trong phim 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Tiết lộ tiền thù lao của Hoắc Kiến Hoa trong phim 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Sao quốc tế 22 phút trước
NÓNG: Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ tiền

NÓNG: Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ tiền

Đời sống 29 phút trước
Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu

Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu

Đời sống 47 phút trước
Vụ thẩm mỹ viện Mailisa: Từ nhân viên bưng bê đến bà chủ bị thu giữ 100 'sổ đỏ', 300 cây vàng...

Vụ thẩm mỹ viện Mailisa: Từ nhân viên bưng bê đến bà chủ bị thu giữ 100 'sổ đỏ', 300 cây vàng...

Đời sống 50 phút trước
Phẫn nộ hình ảnh thiếu nữ quỳ bên đường, bị tát liên tiếp vào mặt

Phẫn nộ hình ảnh thiếu nữ quỳ bên đường, bị tát liên tiếp vào mặt

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Bước qua tuần mới (từ 1/12 đến 7/12), 3 con giáp 'hên nhất' tuần, Thần may mắn ưu ái cực độ, làm sương sương mà tiền bạc đầy ví, tiền đẻ ra tiền

Bước qua tuần mới (từ 1/12 đến 7/12), 3 con giáp 'hên nhất' tuần, Thần may mắn ưu ái cực độ, làm sương sương mà tiền bạc đầy ví, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Hai ông cháu bị tai nạn tử vong trên đường từ trường học về nhà

Hai ông cháu bị tai nạn tử vong trên đường từ trường học về nhà

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Từ nay đến ngày 12/12, 3 con giáp Tài Lộc rực sáng, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có đổi đời, cuộc sống viên mãn như ý, mọi điều tốt đẹp

Từ nay đến ngày 12/12, 3 con giáp Tài Lộc rực sáng, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có đổi đời, cuộc sống viên mãn như ý, mọi điều tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Lâm Đồng: Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển

Lâm Đồng: Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển

Đời sống 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chủ thẩm mỹ viện Mailisa chi 20 tỷ đồng/tháng để quảng cáo 'đánh bóng' sản phẩm

Chủ thẩm mỹ viện Mailisa chi 20 tỷ đồng/tháng để quảng cáo 'đánh bóng' sản phẩm

NÓNG: Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ tiền

NÓNG: Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ tiền

Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu

Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu

Vụ thẩm mỹ viện Mailisa: Từ nhân viên bưng bê đến bà chủ bị thu giữ 100 'sổ đỏ', 300 cây vàng...

Vụ thẩm mỹ viện Mailisa: Từ nhân viên bưng bê đến bà chủ bị thu giữ 100 'sổ đỏ', 300 cây vàng...

Phẫn nộ hình ảnh thiếu nữ quỳ bên đường, bị tát liên tiếp vào mặt

Phẫn nộ hình ảnh thiếu nữ quỳ bên đường, bị tát liên tiếp vào mặt

Lâm Đồng: Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển

Lâm Đồng: Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển