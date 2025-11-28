Trưa 28/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 2 ông cháu tử vong tại chỗ trên đường Lê Duẩn (phường Pleiku).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 28/11, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giao khiến hai ông cháu tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lương Tấn Sĩ (SN 1993, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải BKS 81A-530.85, lưu thông trên đường Lê Duẩn (Quốc lộ 19) theo hướng phường Pleiku đi phường Quy Nhơn.

Khi đến đoạn qua tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai xe tải đã tông vào xe máy do ông Phan H.Đ. (SN 1955, trú phường Pleiku) điều khiển, chở theo cháu là Dương Ngọc B.N. (2015) lưu thông cùng chiều, phía trước chuyển hướng qua đường.

Hai ông cháu đi xe máy bị xe tải tông từ phía sau tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ tai nạn đã khiến ông Phan H.Đ. và cháu Dương Ngọc B.N. tử vong tại chỗ.

Do vụ tai nạn xảy ra ở trung tâm phường Pleiku, nơi giao nhau giữa Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19 với các đường nội thị khác đã gây kẹt xe cục bộ. Lực lượng CSGT cùng lực lượng Công an phường Pleiku đã được huy động để phân luồng, điều tiết giao thông.

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong Hỏa hoạn bùng lên tại quán bar, karaoke Romance rộng hơn 300 m2 nằm ngay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào tối 27/11. Khói lửa dữ dội bao trùm cả khu vực, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-ong-chau-bi-tai-nan-tu-vong-tren-uong-tu-truong-hoc-ve-nha-747519.html