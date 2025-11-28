NÓNG: Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ tiền

Đời sống 28/11/2025 14:38

Đây là một số điểm mới được nêu trong Nghị định 279/2025 quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 15/12.

Theo thông tin từ VietNamNet, Nghị định 27p cứu có thể được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/vụ việc. Nghị định 279/2025 quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12 tới đây.

Tại Điều 11, Nghị định quy định rõ 6 nội dung chi hỗ trợ của Quỹ, bao gồm:

Thứ nhất, hỗ trợ người cứu giúp: Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/vụ việc (đối với tổ chức) và 5 triệu đồ9/2025 có hiệu lực từ ngày 15/12 tới đây, cá nhân trực tiếp đưa người bị tai nạn giao thông đi cấng/vụ việc (đối với cá nhân).

Hai là, hỗ trợ nạn nhân: Người bị thương có tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%; hoặc gia đình có nạn nhân tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế.

Ba là, hỗ trợ tái hòa nhập: Đối với nạn nhân bị thương tích nặng trên 81%.

Bốn là, hỗ trợ tuyên truyền: Dành cho các tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền giảm thiểu tai nạn (trường hợp không được Nhà nước bảo đảm kinh phí).

Năm là, hỗ trợ gây quỹ: Kinh phí tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ.

Nội dung thứ sáu đề cập đến chi phí khác, cụ thể: Hỗ trợ kinh phí giám định thương tật cho nạn nhân (trừ các vụ án đang điều tra) và chi phí văn phòng phẩm, vận hành Quỹ.

Về quy trình thực hiện, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của địa phương định kỳ 3 tháng/lần, gửi cơ quan quản lý Quỹ để trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

NÓNG: Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ tiền - Ảnh 1
Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sau một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Bộ Công an, tai nạn giao thông đường bộ đã giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao, ba năm gần đây trung bình mỗi năm trên 10.000 người chết, trên 15.000 người bị thương. Đa số nạn nhân đang ở độ tuổi lao động, là trụ cột, nguồn thu nhập chính của gia đình.

Việc khắc phục hậu quả tai nạn gây tốn kém, dẫn đến nhiều gia đình đã gặp những hoàn cảnh khó khăn và để lại nhiều hệ lụy, gánh nặng cho xã hội.

Song nếu hỗ trợ cho tất cả nạn nhân, Quỹ có thể sẽ không đủ hỗ trợ. Do đó, Nghị định đưa ra quy định, nạn nhân có mức tổn thương 31% trở lên mới được xét nhận hỗ trợ.

Đối với gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông, tiêu chí để chi hỗ trợ là các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo). Việc này nhằm đảm bảo nguồn quỹ chi trả đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Theo Bộ Công an, việc hỗ trợ nạn nhân hiện hoạt động đơn lẻ, huy động nhiều nguồn, không thường xuyên. Một số hoạt động tuyên truyền còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách hoặc từ các nguồn hoạt động xã hội của doanh nghiệp. Nhiều hoạt động tuyên truyền trong số này chỉ mang hình thức quảng bá cho doanh nghiệp, sản phẩm, hơn là thực sự hỗ trợ nhân đạo, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Nghị định này do đó ra đời, để quản lý, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là "rất cần thiết và cấp thiết".

Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu

Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu

Tại cơ quan điều tra, các khách hàng của “bà trùm” Trần Thị Hoàn thừa nhận việc thỏa thuận mua vàng với người này nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá, cũng không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Cứu người bị tai nạn tin moi tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

Đời sống 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nam diễn viên bật khóc cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ thực hiện ca phẫu thuật gan

Nam diễn viên bật khóc cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ thực hiện ca phẫu thuật gan

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn

Xã hội 1 giờ 56 phút trước
79 công nhân và học sinh ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, có 2 ca sốc phản vệ

79 công nhân và học sinh ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, có 2 ca sốc phản vệ

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong

Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Đời sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

79 công nhân và học sinh ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, có 2 ca sốc phản vệ

79 công nhân và học sinh ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, có 2 ca sốc phản vệ

Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong

Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong

Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Chủ thẩm mỹ viện Mailisa chi 20 tỷ đồng/tháng để quảng cáo 'đánh bóng' sản phẩm

Chủ thẩm mỹ viện Mailisa chi 20 tỷ đồng/tháng để quảng cáo 'đánh bóng' sản phẩm