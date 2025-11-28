Theo thông tin từ VietNamNet, Nghị định 27p cứu có thể được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/vụ việc. Nghị định 279/2025 quy định về Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12 tới đây.

Hai là, hỗ trợ nạn nhân: Người bị thương có tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%; hoặc gia đình có nạn nhân tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế.

Thứ nhất, hỗ trợ người cứu giúp: Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/vụ việc (đối với tổ chức) và 5 triệu đồ9/2025 có hiệu lực từ ngày 15/12 tới đây, cá nhân trực tiếp đưa người bị tai nạn giao thông đi cấng/vụ việc (đối với cá nhân).

Ba là, hỗ trợ tái hòa nhập: Đối với nạn nhân bị thương tích nặng trên 81%.

Bốn là, hỗ trợ tuyên truyền: Dành cho các tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền giảm thiểu tai nạn (trường hợp không được Nhà nước bảo đảm kinh phí).

Năm là, hỗ trợ gây quỹ: Kinh phí tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ.

Nội dung thứ sáu đề cập đến chi phí khác, cụ thể: Hỗ trợ kinh phí giám định thương tật cho nạn nhân (trừ các vụ án đang điều tra) và chi phí văn phòng phẩm, vận hành Quỹ.

Về quy trình thực hiện, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của địa phương định kỳ 3 tháng/lần, gửi cơ quan quản lý Quỹ để trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sau một vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, Bộ Công an, tai nạn giao thông đường bộ đã giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao, ba năm gần đây trung bình mỗi năm trên 10.000 người chết, trên 15.000 người bị thương. Đa số nạn nhân đang ở độ tuổi lao động, là trụ cột, nguồn thu nhập chính của gia đình.

Việc khắc phục hậu quả tai nạn gây tốn kém, dẫn đến nhiều gia đình đã gặp những hoàn cảnh khó khăn và để lại nhiều hệ lụy, gánh nặng cho xã hội.

Song nếu hỗ trợ cho tất cả nạn nhân, Quỹ có thể sẽ không đủ hỗ trợ. Do đó, Nghị định đưa ra quy định, nạn nhân có mức tổn thương 31% trở lên mới được xét nhận hỗ trợ.

Đối với gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông, tiêu chí để chi hỗ trợ là các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo). Việc này nhằm đảm bảo nguồn quỹ chi trả đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Theo Bộ Công an, việc hỗ trợ nạn nhân hiện hoạt động đơn lẻ, huy động nhiều nguồn, không thường xuyên. Một số hoạt động tuyên truyền còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách hoặc từ các nguồn hoạt động xã hội của doanh nghiệp. Nhiều hoạt động tuyên truyền trong số này chỉ mang hình thức quảng bá cho doanh nghiệp, sản phẩm, hơn là thực sự hỗ trợ nhân đạo, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. Nghị định này do đó ra đời, để quản lý, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là "rất cần thiết và cấp thiết".