Tiết lộ tiền thù lao của Hoắc Kiến Hoa trong phim 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Sao quốc tế 28/11/2025 14:45

Lý giải cho việc cát-xê lao dốc nhưng vẫn đồng ý nhận lời tham gia, nguồn tin cho biết Hoắc Kiến Hoa rất thích hình tượng nam chính của phim.

Theo tờ Sinchew, Hoắc Kiến Hoa gần đây gây chú ý khi tham gia bộ phim Tại sao anh ấy vẫn độc thân. Tác phẩm sau khi lên sóng nhận phản hồi khá tích cực, chỉ số rating cũng khả quan.

Mức thù lao của Hoắc Kiến Hoa khi tham gia dự án này giảm mạnh, chỉ còn khoảng 5 triệu NDT. Đây vẫn là con số cát-xê cao nhất đoàn phim, song lại kém xa so với số tiền diễn viên nhận được khi tham gia Câu chuyện hoa hồng trước đó (20 triệu NDT).

Tiết lộ tiền thù lao của Hoắc Kiến Hoa trong phim 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân' - Ảnh 1

 

Lý giải cho việc cát-xê lao dốc nhưng vẫn đồng ý nhận lời tham gia, nguồn tin cho biết Hoắc Kiến Hoa rất thích hình tượng nam chính của phim. Thêm vào đó, quy định của cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu thù lao diễn viên không được vượt quá 40% chi phí sản xuất. Tại sao anh ấy vẫn độc thân là phim ngắn 16 tập, nên kinh phí thấp hơn khá nhiều so với Câu chuyện hoa hồng (dài 38 tập).

Trong Tại sao anh ấy vẫn độc thân, Hoắc Kiến Hoa vào vai Du Du, một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng thẳng tính và "độc miệng", luôn khẳng định muốn sống theo chủ nghĩa không kết hôn. Tuy nhiên, sự thực là đời sống tình cảm của anh liên tục thất bại, đến mức bị bạn bè trêu chọc.

Sau một lần phải vào bệnh viện, Du Du tình cờ gặp nữ bác sĩ Cố Diệp Gia do Chu Châu thủ vai. Cả hai từ đó bắt đầu một chuyện tình vừa dí dỏm vừa lãng mạn.

Tiết lộ tiền thù lao của Hoắc Kiến Hoa trong phim 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân' - Ảnh 2

Sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa không còn nhận tham gia phim liên tục như xưa. Trong một buổi trò chuyện trên truyền hình hồi tháng 10, Lâm Tâm Như từng chia sẻ một số chuyện riêng tư của hai vợ chồng.

Người đẹp cho biết chỉ nửa năm sau khi kết hôn, cô và Hoắc Kiến Hoa đã phải sống xa nhau. Nam diễn viên bận rộn quay Như Ý truyện, gần như cả ngày ở phim trường, hiếm khi có thời gian về nhà.

Cô cho biết may mắn là ông xã sớm nhận ra vấn đề và điều chỉnh lại lịch làm việc: “Sau đó, dù bận quay phim đến đâu, cứ khoảng hơn chục ngày anh ấy sẽ cố dành ba bốn ngày về nhà với tôi”.

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

“Tại sao anh ấy vẫn độc thân” là tác phẩm làm lại từ phim truyền hình Nhật Bản nổi tiếng “Người đàn ông không thể kết hôn”, được đánh giá 9 điểm trên Douban.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Hoắc Kiến Hoa vào vai kẻ lập dị khác thường trong 'Tại sao anh ấy vẫn độc thân'

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nhận 'mưa lời khen' vì cách dạy con

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nhận 'mưa lời khen' vì cách dạy con

Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn'

Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn'

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Trần Nghiên Hy muốn trở thành thông gia với Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Trần Nghiên Hy muốn trở thành thông gia với Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

Đời sống 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nam diễn viên bật khóc cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ thực hiện ca phẫu thuật gan

Nam diễn viên bật khóc cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ thực hiện ca phẫu thuật gan

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị tinh gọn

Xã hội 1 giờ 56 phút trước
79 công nhân và học sinh ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, có 2 ca sốc phản vệ

79 công nhân và học sinh ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, có 2 ca sốc phản vệ

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong

Thông tin MỚI vụ cha ôm 2 con nhảy xuống sông khiến 1 cháu bé tử vong

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Đời sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam diễn viên bật khóc cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ thực hiện ca phẫu thuật gan

Nam diễn viên bật khóc cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ thực hiện ca phẫu thuật gan

Nam diễn viên tử vong ở phòng trọ nhưng không ai biết, tiết lộ nguyên nhân

Nam diễn viên tử vong ở phòng trọ nhưng không ai biết, tiết lộ nguyên nhân

Dương Mịch được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Liên Hoa

Dương Mịch được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Liên Hoa

Châu Tấn khoe vẻ đẹp rạng rỡ trên trang bìa tạp chí: 'Tôi không sợ tuổi 50'

Châu Tấn khoe vẻ đẹp rạng rỡ trên trang bìa tạp chí: 'Tôi không sợ tuổi 50'

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Bắt gặp Đường Yên và La Tấn về nhà cùng nhau sau tang lễ của bố

Bắt gặp Đường Yên và La Tấn về nhà cùng nhau sau tang lễ của bố