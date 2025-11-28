Mức thù lao của Hoắc Kiến Hoa khi tham gia dự án này giảm mạnh, chỉ còn khoảng 5 triệu NDT. Đây vẫn là con số cát-xê cao nhất đoàn phim, song lại kém xa so với số tiền diễn viên nhận được khi tham gia Câu chuyện hoa hồng trước đó (20 triệu NDT).

Theo tờ Sinchew, Hoắc Kiến Hoa gần đây gây chú ý khi tham gia bộ phim Tại sao anh ấy vẫn độc thân. Tác phẩm sau khi lên sóng nhận phản hồi khá tích cực, chỉ số rating cũng khả quan.

Lý giải cho việc cát-xê lao dốc nhưng vẫn đồng ý nhận lời tham gia, nguồn tin cho biết Hoắc Kiến Hoa rất thích hình tượng nam chính của phim. Thêm vào đó, quy định của cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu thù lao diễn viên không được vượt quá 40% chi phí sản xuất. Tại sao anh ấy vẫn độc thân là phim ngắn 16 tập, nên kinh phí thấp hơn khá nhiều so với Câu chuyện hoa hồng (dài 38 tập).

Trong Tại sao anh ấy vẫn độc thân, Hoắc Kiến Hoa vào vai Du Du, một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng thẳng tính và "độc miệng", luôn khẳng định muốn sống theo chủ nghĩa không kết hôn. Tuy nhiên, sự thực là đời sống tình cảm của anh liên tục thất bại, đến mức bị bạn bè trêu chọc.

Sau một lần phải vào bệnh viện, Du Du tình cờ gặp nữ bác sĩ Cố Diệp Gia do Chu Châu thủ vai. Cả hai từ đó bắt đầu một chuyện tình vừa dí dỏm vừa lãng mạn.

Sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa không còn nhận tham gia phim liên tục như xưa. Trong một buổi trò chuyện trên truyền hình hồi tháng 10, Lâm Tâm Như từng chia sẻ một số chuyện riêng tư của hai vợ chồng.

Người đẹp cho biết chỉ nửa năm sau khi kết hôn, cô và Hoắc Kiến Hoa đã phải sống xa nhau. Nam diễn viên bận rộn quay Như Ý truyện, gần như cả ngày ở phim trường, hiếm khi có thời gian về nhà.

Cô cho biết may mắn là ông xã sớm nhận ra vấn đề và điều chỉnh lại lịch làm việc: “Sau đó, dù bận quay phim đến đâu, cứ khoảng hơn chục ngày anh ấy sẽ cố dành ba bốn ngày về nhà với tôi”.