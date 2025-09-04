Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Trong buổi livestream với dàn diễn viên phim “Bán ức” mới đây, Hoắc Kiến Hoa đã trả lời câu hỏi về lý do anh tham gia phim ngắn.

Trong buổi livestream với dàn diễn viên phim “Bán ức” mới đây, Hoắc Kiến Hoa giải thích rằng, anh không phân biệt phim dài tập và phim ngắn. Đối với Hoắc Kiến Hoa, điều quan trọng nhất khi nhận vai là xem xét kịch bản, nhân vật có phù hợp không, đồng thời nhìn vào đạo diễn và bạn diễn.

"Tôi không phân biệt phim dài hay phim ngắn. Chỉ cần là tác phẩm tôi thích, thấy nó thử thách và thú vị thì tôi sẵn sàng tham gia. Điều quan trọng là bản thân bộ phim có kịch bản hấp dẫn, nhịp độ nhanh và có thể khiến khán giả phấn khích hay không. Miễn là đáp ứng được những điều này, tôi đều thấy ổn”, Hoắc Kiến Hoa chia sẻ.

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn? - Ảnh 1

“Bán ức” là phim ngắn thể loại hình sự, tội phạm của Tencent Video, do Hoắc Kiến Hoa, Huỳnh Tông Trạch và Hám Thanh Tử đóng vai chính, đã lên sóng ngày 21.8. Bộ phim có 24 tập, mỗi tập chỉ dài 19 phút.

Tác phẩm này đánh dấu sự trở lại với vai chính của Hoắc Kiến Hoa sau 6 năm, kể từ bộ phim “Trúc mộng tình duyên” (2019) đóng cùng Dương Mịch.

Những năm gần đây, Hoắc Kiến Hoa vẫn đóng phim truyền hình nhưng chủ yếu đảm nhận vai phụ như phim “Hoa đăng sơ thượng”, “Cha quên, con nhớ”, “Câu chuyện hoa hồng”.

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn? - Ảnh 2

Trong "Bán ức", Hoắc Kiến Hoa đóng vai cảnh sát phòng chống ma túy Hàn Húc. Anh bất ngờ bị tấn công khi đang điều tra một vụ án. Khi tỉnh lại, Hàn Húc mất trí nhớ và bị cuốn vào vòng xoáy ký ức khi bằng chứng cho thấy anh là hung thủ sát hại vợ và đồng đội, trong khi chính anh lại nhớ mình đang ngủ ở nhà.

Giữa những mảnh ký ức chắp vá, Hàn Húc vừa đối mặt nghi án thân phận đảo ngược, vừa phải phá giải bí mật trò chơi trí nhớ bị thao túng.

 

Tài tử sinh năm 1979 dường như muốn rũ bỏ hình ảnh “thần tượng”, thoát khỏi nhân vật Bạc Cận Ngôn lạnh lùng, đẹp trai, ăn nói sắc sảo từng làm siêu lòng bao thiếu nữ vào 10 năm trước. Anh xuất hiện trong “Bán ức” với gương mặt không trang điểm, có nhiều nếp nhăn, bộ râu rậm rạp và vẻ ngoài luộm thuộm.

