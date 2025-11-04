Vướng tin đồn cấy ghép nội tạng, nam diễn viên đình đám bị tố ăn chặn 1200 tỷ tiền từ thiện đáp trả

Tháng 10, ông bất ngờ xuất hiện tại Giải vô địch quốc tế Võ thuật truyền thống ở Trung Quốc với dáng vẻ nhanh nhẹn, rạng rỡ và còn gặp gỡ diễn viên Ngô Kinh cùng sư phụ Ngô Bân.

Giữa tháng 8 vừa qua, truyền thông Trung Quốc lan truyền hình ảnh Lý Liên Kiệt nằm trên giường bệnh, trông gầy yếu khiến người hâm mộ lo lắng. Dù phía nam diễn viên khẳng định ông chỉ điều trị ngắn ngày, tin tức này vẫn khiến dư luận xôn xao.

Trong loạt ảnh gần đây, Lý Liên Kiệt cũng cho thấy sức khỏe đã hồi phục đáng kể chỉ 2 tháng sau khi xuất viện. Sự thay đổi ngoại hình làm dấy lên tin đồn ngôi sao võ thuật đã phẫu thuật cấy ghép nội tạng để “trẻ hóa”.

Trước đó, tài tử Hoàng Phi Hồng từng tuyên bố rút khỏi làng giải trí vì bệnh lý tuyến giáp và chấn thương xương khớp do đóng phim hành động nhiều năm. Năm 2023, ông thông báo đã lập di chúc và chuẩn bị hậu sự.

Ngày 3/11, Lý Liên Kiệt đăng tải đoạn video được cho là phản hồi tin đồn. Trong video, ông biểu diễn các động tác võ thuật và nhảy xuống hồ bơi. Việc ông cởi trần cho thấy không có vết sẹo nào trên cơ thể, được xem như cách phủ nhận lời đồn cấy ghép.

Thời gian qua, trên mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn cho rằng Lý Liên Kiệt sử dụng nội tạng của nhà sư Thiếu Lâm Thu Phong - người qua đời vào năm 2024 ở tuổi 21.

Trước thông tin thất thiệt, nam diễn viên chia sẻ trong video mới đăng tải: “Lời người thật đáng sợ. Chúng ta cần có chính kiến và sự tỉnh táo. Đừng để dư luận dẫn dắt. Tôi không quen biết người bị nhắc tới, và mong mọi người đừng dùng nỗi bất hạnh của người khác để tạo nên tin đồn. Hãy sống khỏe mạnh và có tư duy độc lập”.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, ông còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Năm 2007, sau khi trải qua thảm họa sóng thần tại Ấn Độ Dương, Lý Liên Kiệt thành lập Quỹ One Foundation với mục tiêu hỗ trợ cứu trợ thiên tai và bảo vệ trẻ em.

Năm 2013, khi trận động đất xảy ra tại Nhã An (Tứ Xuyên), Lý Liên Kiệt là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đứng ra kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ. Chiến dịch quyên góp nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, với tổng số tiền lên tới khoảng 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng).

Tuy nhiên, một năm sau thảm họa, thông tin công bố cho thấy chỉ khoảng 40 triệu NDT (tương đương 140 tỷ đồng) được phân bổ cho các hoạt động hỗ trợ tái thiết và giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Việc phần lớn số tiền còn lại, khoảng 360 triệu NDT (hơn 1.200 tỷ đồng) chưa được báo cáo sử dụng một cách rõ ràng đã trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều câu hỏi được dư luận đặt ra xoay quanh khả năng quản lý tài chính và tính minh bạch của hoạt động từ thiện.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, nam diễn viên chia sẻ bản thân từng trải qua giai đoạn căng thẳng tâm lý, hạn chế giao tiếp và gần như tách khỏi công chúng. Theo ông, việc nổi tiếng quá sớm và liên tục bị chú ý khiến tâm lý chịu áp lực nặng nề. Hiện Lý Liên Kiệt hướng đến lối sống thiền định, cân bằng sức khỏe thể chất và tinh thần.