Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Đời sống 04/11/2025 11:36

Hôm nay, ngày 4/11/2025, giá vàng miếng SJC sáng nay giảm đến 800.000 đồng/lượng so với hôm qua, trong khi giá vàng nhẫn, vàng trang sức 99,99% cũng giảm 500.000 đồng/lượng. Những người mua vàng thời điểm cao hồi tháng 10 nay lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 4/11, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC 146,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 800.000 đồng so với hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng miếng SJC mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức thấp hơn - 145,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC giao dịch quanh mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, 145,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm giảm 800.000 đồng so với hôm qua. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Giá vàng nhẫn tiếp tục có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Trong đó, một số đơn vị giao dịch vàng ở mức rất cao, như: Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng - cao hơn 3 triệu đồng so với giá tại Công ty SJC.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng trên thị trường thế giới giảm 14 USD mỗi ounce, xuống 3.988 USD. Theo các nhà phân tích tại UBS, sự thoái lui hiện tại trên thị trường vàng chỉ là tạm thời và giá kim loại màu vàng này vẫn đang trên đà đạt mức 4.200 đô la một ounce trước những rủi ro địa chính trị hoặc thị trường gia tăng. Các nhà phân tích của UBS cũng trích dẫn báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý 3 của Hội đồng Vàng thế giới, trong đó xác nhận "lực mua rất mạnh và tăng tốc" từ cả các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư cá nhân.

Việc ngân hàng trung ương mua 634 tấn vàng trong năm nay chậm hơn so với tốc độ của năm ngoái nhưng đang tăng tốc trong quý 4, phù hợp với dự báo 900 - 950 tấn vàng cho năm 2025. Dòng vốn ETF đổ vào đạt 222 tấn và nhu cầu vàng thỏi và vàng xu trên 300 tấn trong quý thứ tư liên tiếp cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư cũng đã tăng lên. UBS nhận định, nhu cầu trang sức cũng không yếu như lo ngại, các nhà đầu tư "vẫn chưa phân bổ đủ" vào kim loại này và khuyến nghị, nhà đầu tư nên phân bổ vàng ở mức một chữ số trong danh mục đầu tư.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2025: Thị trường tiếp tục giảm, miếng SJC giảm thêm 800.000 đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/11/2025: Thị trường tiếp tục giảm, miếng SJC giảm thêm 800.000 đồng

Hôm nay, ngày 3/11/2025, giá vàng thế giới và trong nước động loạt giảm. Nhiều chuyên gia nhận định, khả năng giá vàng đang rơi vào chu kỳ giảm.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

Đời sống 59 phút trước
Nửa cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

Nửa cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh

Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh

Hậu trường 1 giờ 52 phút trước
Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Triệu Lộ Tư tổ chức concert miễn phí nhân dịp sinh nhật tuổi 27

Triệu Lộ Tư tổ chức concert miễn phí nhân dịp sinh nhật tuổi 27

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Trong 3 ngày giữa tuần thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 con giáp làm ăn vượng tài phát lộc, tài chính tăng đột biến, coi chừng tiền đè sập nhà

Trong 3 ngày giữa tuần thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 con giáp làm ăn vượng tài phát lộc, tài chính tăng đột biến, coi chừng tiền đè sập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/11-6/11), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/11-6/11), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa

Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Lời khai bất ngờ của chủ ô tô khi phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe

Lời khai bất ngờ của chủ ô tô khi phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

Hình ảnh không ai ngờ của Hoài Linh, tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

Danh tính đối tượng chuyên sản xuất nước mắm, nước giặt giả

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

TIN MỚI: Từ tối 6/11, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng - Khánh Hòa

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Danh tính đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi mất tích sau khi đi siêu thị ở Nghệ An

Công an vào cuộc vụ tài xế bị đánh bất tỉnh vì nhắc ô tô đỗ chiếm lối đi

Công an vào cuộc vụ tài xế bị đánh bất tỉnh vì nhắc ô tô đỗ chiếm lối đi

Tình tiết bất ngờ trong vụ mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong 'để bớt gánh nặng'

Tình tiết bất ngờ trong vụ mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng tử vong 'để bớt gánh nặng'