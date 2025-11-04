Giá vàng hôm nay, ngày 4/11/2025: Thị trường loạt lao dốc, người mua vàng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 4/11/2025, giá vàng miếng SJC sáng nay giảm đến 800.000 đồng/lượng so với hôm qua, trong khi giá vàng nhẫn, vàng trang sức 99,99% cũng giảm 500.000 đồng/lượng. Những người mua vàng thời điểm cao hồi tháng 10 nay lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 4/11, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC 146,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 800.000 đồng so với hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng miếng SJC mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức thấp hơn - 145,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC giao dịch quanh mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, 145,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm giảm 800.000 đồng so với hôm qua. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Giá vàng nhẫn tiếp tục có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Trong đó, một số đơn vị giao dịch vàng ở mức rất cao, như: Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng - cao hơn 3 triệu đồng so với giá tại Công ty SJC.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng trên thị trường thế giới giảm 14 USD mỗi ounce, xuống 3.988 USD. Theo các nhà phân tích tại UBS, sự thoái lui hiện tại trên thị trường vàng chỉ là tạm thời và giá kim loại màu vàng này vẫn đang trên đà đạt mức 4.200 đô la một ounce trước những rủi ro địa chính trị hoặc thị trường gia tăng. Các nhà phân tích của UBS cũng trích dẫn báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý 3 của Hội đồng Vàng thế giới, trong đó xác nhận "lực mua rất mạnh và tăng tốc" từ cả các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư cá nhân.

Việc ngân hàng trung ương mua 634 tấn vàng trong năm nay chậm hơn so với tốc độ của năm ngoái nhưng đang tăng tốc trong quý 4, phù hợp với dự báo 900 - 950 tấn vàng cho năm 2025. Dòng vốn ETF đổ vào đạt 222 tấn và nhu cầu vàng thỏi và vàng xu trên 300 tấn trong quý thứ tư liên tiếp cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư cũng đã tăng lên. UBS nhận định, nhu cầu trang sức cũng không yếu như lo ngại, các nhà đầu tư "vẫn chưa phân bổ đủ" vào kim loại này và khuyến nghị, nhà đầu tư nên phân bổ vàng ở mức một chữ số trong danh mục đầu tư.

