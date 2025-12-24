Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, tuổi Sửu gặp ngày Tam Hợp và được Thiên Tài soi chiếu, báo hiệu một ngày làm việc hiệu quả với tư duy sáng suốt. Mọi kế hoạch công việc và tài chính đều diễn ra suôn sẻ, có cơ hội nhận được khoản thưởng bất ngờ hoặc tìm thấy công việc làm thêm hấp dẫn.

Thiên Tài mang đến cơ hội tài lộc bất ngờ, có thể là một khoản đầu tư nhỏ sinh lời, tiền thưởng, hoặc cơ hội kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái. Thu nhập chính cũng có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bạn dễ tin vào những lời mời chào đầu tư quá mức hấp dẫn.

Các mối quan hệ cá nhân được củng cố, bạn bè và người thân đều dành cho bạn nhiều sự ủng hộ. Người độc thân có thể gặp gỡ đối tượng tiềm năng trong các buổi giao lưu. Đối với các cặp đôi, đây là ngày thích hợp để trò chuyện, tháo gỡ những khúc mắc cũ và lên kế hoạch chung cho tương lai.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, có Chính Ấn che chở, người tuổi Tỵ tự tin thể hiện năng lực của bản thân, thành công trong việc khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Biểu hiện xuất sắc của bạn chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần nắm bắt những cơ hội thăng tiến sẽ đến trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc khá nhiều. Người độc thân đã mở lòng mình, nhận lời giới thiệu của mọi người xung quanh. Những cuộc gặp gỡ cũng diễn ra suôn sẻ hơn, bạn có thể tìm thấy một nửa phù hợp cho mình.

Được đào hoa trợ mệnh, vận tình duyên của bản mệnh cũng có dấu hiệu khởi sắc trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc này. Lứa đôi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau. Người độc thân cũng có cơ hội gặp gỡ được người tâm đầu ý hợp.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, Tam Hợp Thái Tuế xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn dự báo vận trình của con giáp này vô cùng tươi sáng. Bản mệnh được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp giúp đỡ nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, từng bước tiến tới mục tiêu. Vì có quý nhân giúp sức nên Thìn ngày càng hăng say cống hiến, đam mê với công việc đang làm.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của những chú Rồng cũng đang trên đà tăng tiến, người buôn bán kinh doanh có một ngày doanh thu khá khả quan. Điều quan trọng là do con giáp này nắm bắt được thời cơ từ lúc nhiều người còn chưa chú ý, phát huy mọi nguồn lực của bản thân để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở.

Đường tình duyên của bạn rất hài hòa, con giáp này dành phần lớn thời gian cho gia đình, người thân. Công việc cũng khá nhẹ nhàng và nhàn hạ nên có thể chuyên tâm bồi đắp, vun vén tình cảm, trò chuyện với người thân để tăng sự gắn kết và khăng khít.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!