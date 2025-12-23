Ô tô mất lái lao xuống mương, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ do chấn thương nghiêm trọng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h20 chiều 19/12, dọc theo đường Jalan Kuala Penyu-Bandau, gần khu vực bãi biển Pimping. Một cặp vợ chồng ở Sabah, Malaysia đã thiệt mạng sau khi xe của bị mất kiểm soát và lao xuống mương ven đường. Cô con gái 8 tuổi của họ đã sống sót sau vụ tai nạn mà không bị thương.

