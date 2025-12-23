Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 23/12/2025 15:02

3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió".

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Bạn không kiêu ngạo hay thiếu kiên nhẫn mà ngược lại dám đương đầu với thách thức, từ đó tìm cách vươn lên trong công việc, cuộc sống. Con giáp này có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, tiền bạc không ngừng tăng lên. Sự thịnh vượng và giàu có cùa bạn ai cũng phải ghen tị.

Ngoài ra, Thần Tài hỗ trợ cho các ý tưởng của con giáp may mắn này này được bay cao, bay xa. Đôi khi, cuộc sống trở nên rõ ràng, sáng tỏ và khiến cho bản mệnh không còn gì để băn khoăn, vướng mắc nữa. Thế nên đây là ngày để con giáp này giác ngộ và tìm được hướng đi hợp lý cho mình.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức 'hết khổ', tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác', làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn chịu thương chịu khó, luôn chăm chỉ siêng năng, nên luôn nỗ lực hết mình cho tương lai của mình. Do đó, bạn có rất nhiều may mắn trong tương lai, vì vậy hãy chờ đợi để được hưởng phúc lành. Bạn sẽ không vất vả nhiều, và cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn.

Không những vậy, vận may tài lộc của con giáp này ngày càng tăng đều, càng hanh thông, kiếm được nhiều tiền. Điều quan trọng hơn cả là con giáp này không chỉ có được đại phú đại quý trong sự nghiệp mà còn có thể có được cuộc hôn nhân hạnh phúc riêng.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức 'hết khổ', tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác', làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ đặc biệt trong công việc khi bước vào giữa tháng 6 dương lịch. Theo tử vi, đây là thời điểm tốt để những người tuổi Hợi đầu tư hay bắt đầu một dự án kinh doanh nhỏ. Lộc tiền tài sẽ đến với con giáp này một cách bất ngờ.

Trong khoảng thời gian tới, đường quan lộc của Hợi rất tốt, có nhiều tin vui như thăng chức hay tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Đời sống tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực với những tin vui dồn dập kéo đến.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức 'hết khổ', tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác', làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h30 sáng ngày mai (24/12/2025), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h30 sáng ngày mai (24/12/2025), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Đời sống 11 phút trước
Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Tâm sự 16 phút trước
Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Sao quốc tế 31 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Tâm sự 42 phút trước
Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Đời sống 50 phút trước
Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày Lễ Noel 2025, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, tha hồ hô mưa gọi gió, Thần Tài trao vé vàng, thành công vang dội

Sau ngày Lễ Noel 2025, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, tha hồ hô mưa gọi gió, Thần Tài trao vé vàng, thành công vang dội

Điểm danh 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn

Điểm danh 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp thu Lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp thu Lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/12/2025, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/12/2025, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, tiền đẻ ra tiền